JAKARTA - Profil Song Hye Kyo, janda cantik asal Korea yang tajir melintir bakal diulas. Pecinta drama Korea mungkin tak asing dengan wajah cantik satu ini. Ya, artis satu ini telah melanglang buana di dunia hiburan Korea lebih dari dua dekade.

Perempuan yang akrab disapa Song ini lahir pada 22 November 1981 di Daegu, Korea Selatan. Ketika Song lahir, dia sakit dan orangtuanya dan dokter berpikir bahwa dia tidak akan bertahan hidup.

Sayangnya, orangtua Song bercerai ketika dia masih remaja, dan dia dibesarkan oleh ibunya. Dia dan ibunya pindah dari tempat kelahirannya di Daegu ke Distrik Gangnam di Seoul. Pada usia 14 tahun, dia memenangi juara pertama di Sun Kyung Smart Model Contest .

Ini membantunya mendapatkan peran di berbagai drama televisi. Song mendapatkan peran kecil pertamanya dalam serial televisi tahun 1996 berjudul First Love. Selama bertahun-tahun, ia muncul dalam peran kecil di beberapa serial televisi lainnya, seperti Six Siblings , Soonpoong Clinic, dan Sweet Bride.

Tak hanya memiliki wajah cantik yang menawan, Song Hye Kyo juga terkenal sebagai artis yang tajir melintir. Bagaimana tidak, selain akting, ia juga menjadi brand ambassador dari beragam brand ternama Negeri Ginseng tersebut.

Dia terus berusaha dalam karier akting meskipun tidak populer saat remaja. Hingga pada akhirnya pada tahun 2000 Song mendapatkan kesempatan menjadi pemeran utama pada serial drama Autumn in My Heart atau populer di Indonesia dengan nama Endless Love.

Selama bertahun-tahun, Song muncul di serial televisi lainnya seperti Worlds Within dan That Winter, the Wind Blows. Pada tahun 2003 popularitas Song terus meningkat ketika memainkan peran utama bersama Lee Byung-hun dalam serial televisi berjudul All In . Serial ini berhasil menarik peringkat pemirsa yang kuat secara nasional dengan rating pemirsa tertinggi 47,7 persen. Lalu ditahun selanjutnya membintangi drama Full House.

Setelah sukses dalam drama Full House, pada 2008 Hye Kyo kembali bermain drama Worlds Within serta film Make Yourself at Home. Kesuksesan artis cantik dan berbakat ini mulai terlihat sejak menerima tawaran drama dan film.

Drama yang paling bombastis yang dibintanginya adalah Descendants of The Sun. Dalam drama ini ia beradu akting langsung dengan Song Joong Ki yang kala itu terjerat cinta lokasi dengannya. Memerankan tokoh sebagai seorang dokter dan prajurit, Song Hye Kyo dan Song Joong Ki sukses membangun chemistry sehingga membuat drama itu menjadi fenomenal di dunia.

Song Hye Kyo diketahui sempat menjalin hubungan dengan Lee Byung Hun yang kala itu menjadi lawan mainnya di drama All In (2003). Tak hanya itu, saat memainkan drama Descendants Of The Sun, ia pun terjerat cinta lokasi dengan Song Joong Ki.

Bahkan, keduanya memutuskan untuk sama-sama ke jenjang yang lebih serius. Meskipun terpaut usia 4 tahun lebih tua dari Song Joong Ki, Song Hye Kyo merasa yakin jika keputusannya untuk menikah adalah hal yang tepat.

Keduanya menikah pada 2017 yang dinobatkan sebagai hari patah hati internasional. Song Song couple ini sempat membuat dunia gempar lantaran kisah cintanya yang tidak tersorot publik, namun secara tiba-tiba memutuskan untuk menikah.

Sayangnya pernikahan keduanya tak bertahan lama. Pada 2019 keduanya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik.

Sebagai artis terkenal dan populer, Song Hye Kyo tak hanya piawai dalam berakting. Ia juga mempunyai kemampuan mampu menguasai 4 bahasa.

Artis cantik ini menguasai Bahasa Korea sebagai bahasa utamanya, tapi juga Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin dan Bahasa Inggris. Kemampuannya dalam berbahasa Inggris ini terlihat saat membintangi Descendants of the Sun (2016).

Pada tahun sebelumnya, di film The Queens, ia juga tampak fasih berbicara Bahasa Mandarin. Selain itu, Song Hye Kyo juga pernah tampil dalam beberapa program acara televisi di Jepang dan memperlihatkan kebolehannya fasih berbicara Bahasa Jepang.

Sepak terjangnya dalam dunia hiburan Korea Selatan, membuat artis berusia 40 tahun ini sering dijuluki sebagai artis Korea Selatan dengan bayaran termahal. Song Hye Kyo dilaporkan telah memecahkan rekor dengan biaya penampilan K-Drama yang tinggi. Keduanya sama-sama mengantongi KRW 200 juta atau sekitar Rp 2,4 miliar per episode.

Dia tentu membuat warganet penasaran harga sekali endorse Song Hye Kyo. Sebab, ia kerap kali melakukan endorse dan menjadi brand ambassador beberapa brand besar dunia.

Pada 2021, Song Hye Kyo bahkan didapuk sebagai global ambassador Fendi. Ia pun menjadi orang Korea pertama yang ditunjuk sebagai brand ambassador oleh brand fashion kenamaan asal Italia itu.

Song Hye Kyo diketahui mendapat 450,000 dollar atau sekitar Rp 6,4 miliar untuk satu postingan di akun Instagram. Tentunya bayaran itu setimpal dengan jumlah followers-nya.

Tercatat sebagai artis dengan bayaran termahal dan endorse fantastis, Song Hye Kyo dikabarkan memiliki beberapa aset mewah berupa sejumlah bangunan. Belakangan, janda cantik ini juga menjadi perbincangan sebab membeli bangunan bernilai fantastis.

Song Hye Kyo juga digadang-gadang membeli sebuah bangunan dengan dua lantai seharga 17,5 juta dollar atau sekitar Rp250 miliar. Bangunan yang dilengkapi basement itu diketahui terletak di Hannam Dong, Yongsan Gu, Seoul.

Mantan istri Song Joong Ki ini ditaksir memiliki kekayaan bersih sebesar USD37 juta atau sekitar Rp536 miliar.

Demikian profil Song Hye Kyo, janda cantik asal Korea yang tajir melintir yang wajib diketahui pecinta drama Korea.

(RIN)