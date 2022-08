ANAK sulung dari Ashanty dan Anang Hermansyah, Arsy Addara Musicia Hermansyah, mendapat kesempatan untuk unjuk gigi tampil di World Championship Of Performing Arts (WCOPA) 2022, Amerika Serikat. Membawa nama Indonesia, Arsy diketahui berhasil membawa pulang sedikitnya emas medali emas dan dua medali perak.

Setelah mengikuti ajang internasional, akhirnya keluarga Hermansyah pun kembali ke Indonesia. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ashanty pun mengucap syukur bahwa perjuangan Arsy tidak sia-sia.

"Alhamdulillah ya perjuangan dia membuahkan hasil di sana. Dari 8 lagu yang dia (Arsy) bawain dia dapat 6 medali emas dan 2 medali perak," ungkap Ashanty di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Kamis (4/8/2022).

Adapun delapan lagu yang dibawakan bocah 7 tahun itu berasal dari berbagai genre. Sebut saja Pop, Broadway, Contemporary, Jazz, Open, Original Song, dan lagu tradisional dari negara masing-masing.

Seperti My Heart Will Go On yang dipopulerkan oleh Celine Dion, All About That Bass milik Meghan Trainor, hingga lagu dangdut Sayang yang dipopulerkan oleh Via Vallen.

Akan tetapi di balik pujian yang diterima Arsy, ada Ashanty menjawan pertanyaan netizen mengapa Arsy hanya menyanyikan lagu cinta-cintaan, bukannya lagu anak-anak. Untuk itu Ashanty punya jawaban sendiri. Menurutnya di kompetisi tersebut tidak memungkinkan.

"Memang dari 70 negara nanti nya begitu semua kan. Jadi kita kan nggak mungkin tiba-tiba nyanyi Bintang Kecil di situ," jelas Ashanty. Lebih lanjut ibu 4 anak ini menegaskan bahwa ia bukannya tak ingin Arsy membawakan lagu anak. Hanya saja kategori yang dipilihnya. "Sebenarnya tadinya karena kan genrenya ada 15, Arsy aku ikutin 8 genre kalau kita mau bawain lagu anak-anak takutnya gak bersaing dengan yang lain-lain jadinya bukan karena gak mau nyanyi lagu anak-anak," tegas Ashanty.