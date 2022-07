JAKARTA - Anak perempuan pertama Anang Hermansyah dan Ashanty, Arsy Hermansyah berhasil menang dalam ajang nyanyi yang diikutinya di Amerika Serikat. Hal itu terungkap dalam unggahan Instagram sang ibu.

Ashanty mengungkapkan rasa syukurnya dan juga memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan serta doa kepada keluarganya.

"Alhamdulillah ya Allah. Berkat doa dan support dari teman-teman semua. Arsy di umur 7 tahun dapat 8 medali di kategori junior Awards di 8 lagu yg dinyanyikan, dapat 6 medali emas dan 2 medali perak," tulis Ashanty, Minggu (31/7/2022).

"Dan yang paling utama dan membanggakan, Arsy menang Overall Winner juara 1 di umur 5-10 tahun untuk 6 genre lagu yg dibawakan di WCOPA," sambungnya.

Arsy pun telah berhasil membawa 14 penghargaan dalam kompetisi bernyanyi itu. Dia pun tak ketinggalan ikut memuji para pesaing sang putri.

"Alhamdulillah Total Arsy bawa 14 penghargaan.. bangga liat bendera Indonesia berkibar, bangga dengan peserta Indonesia yang lain hebat-hebat semua, terima kasih semua doa dan supportnya," pungkas Ashanty.

Banyak dari sahabat dan rekan dari pasangan selebritis itu pun mengucapkan selamat untuk Arsy yang membuat bangga.

"Congrats, proud of you Arsy," tulis Tasya Kamila.

"Congratulations Arsy sayang, so proud of you! bunda dan mas @ananghijau selamat ya, ikut bahagia," ungkap Ririn Ekawati.Â

"Selamat ya proud of you Arsy," tulis Marini Zumarnis.