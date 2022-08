JAKARTA - Boyband Galaxy comeback di industri musik Indonesia. Galaxy merupakan boygroup terbaru asal Bandung yang ada di bawah naungan STB Entertainment dan Label Musik Pro-M.

Beranggotakan 5 anak muda yang multitalenta yaitu Ricard, Steve, Calvin, Fernand, dan Ravik, Galaxy mengusung konsep baru yang energik, dan strong sebagai bekal mereka di industri musik Indonesia.

Galaxy sendiri kerap disebut sebagai brother group StarBe, karena berada dalam naungan management dan label yang sama. Terlebih, Fernand yang merupakan adik kandung dari Shella StarBe.

Nama Galaxy dan grupnya sendiri dibentuk langsung STB Entertainment, di mana sebenarnya group ini merupakan re-branding dari group TGX (The Galaxy). Galaxy mempunyai arti lain yakni kumpulan para bintang-bintang. Mereka mempunyai cita-cita yang tinggi sesuai dengan arti namanya. Mereka ingin karier mereka, baik secara pribadi maupun group selalu bersinar layaknya seperti galaksi di langit sana.

Dengan adanya image baru dari Galaxy itu sendiri, mereka berharap bisa menjadi ikon dan memberikan dampak positif bagi anak muda saat ini, agar dapat dijadikan inspirasi di dunia entertainment dan industri kreatif (baik dalam hal musik, perfilman maupun pendidikan).

Galaxy sendiri terbentuk karena Calvin dan Steve yang mempunyai hubungan pertemanan yang baik dan cukup lama. Mereka sering berlatih di salah satu studio dance di Bandung dan pernah berada dalam satu komunitas dance yang sama. Disusul oleh Fernand, Ravik dan Ricard yang melengkapi Galaxy karena lolos dalam audisi calon trainee STB Entertainment pada tahun 2021 untuk menggantikan member TGX yang mengundurkan diri.

Galaxy comeback dengan single Revival. musik, lirik dan aransemen dibuat oleh Dhandy Annora, Kiddo, Fasya Bianca & Elvira Rossa yang juga dibantu oleh beberapa musisi lokal Indonesia lainnya.

"Aransemen yang diambil dari konsep perpaduan dance music modern dengan traditional music Indonesia. Yang menyatukan notasi da mi na ti la da dengan do re mi fa so la si do. Keunikan dari lagu tersebut adalah dengan adanya part sinden di pertengahan lagu yang dinyanyikan oleh Elvira Rossa salah satu sinden Indonesia. Juga membawa unsur batik dan tarian khas Indonesia ke dalam MV Revival," ujarnya.

Konsep dari MV Revival pun cukup unik. Galaxy mengambil dari teori mitologi Romawi dan mencocokan astronomi dengan sifat-sifat ke-5 member Galaxy. Single pertama kali ini mengambil konsep berada di planet Venus. Karena Venus adalah planet terdekat kedua dari Matahari setelah Merkurius. Venus dinamai planet keindahan dalam mitologi Romawi. Venus memiliki struktur jauh lebih panas. Karena planet ini salah satu planet panas dan memiliki asupan sinar Matahari yang banyak, maka karakter dari planet Venus sama dengan sifat dan kepribadian salah satu member Galaxy yang akan jadi center di lagu REVIVAL yaitu Calvin. Dan di Venus, Galaxy akan bertemu dengan salah satu makhluk penghuni Venus yang akan memberikan batu kehidupannya untuk Galaxy, lalu akan mengantarkan mereka ke planet-planet berikutnya.

