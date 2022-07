JAKARTA - Global Radio Jakarta kembali menyuguhkan live music Globalkustik di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 29 Juli 2022. Dipandu Aisha Lahtiba dan Laras Tahira, acara ini mendatangkan Nadhif Basalamah dan Prinsa Mandagie sebagai bintang tamu.Ā

Acara dibuka dengan penampilan Nadhif Basalamah yang melantunkanĀ Letting Go dan After School Sad Session secara medley. Dia kemudian menyanyikan To Be With Me dan menutup penampilannya dengan Wonder In Time.Ā

Panggung beralih ke Prinsa Mandagie yang sukses membuat penonton menggalau lewat lagu Berhenti Mengerti dan Hanya Singgah. Pada penampilan pamungkasnya, dia melantunkanĀ Sahabat Dulu yang merupakan OST series populer, Layangan Putus.Ā

Jangan lupa untuk mendengarkan Global Radio Jakarta melalui frekuensi 88,4 FM atauĀ streaming di www.globalradio.co.id. Untuk informasi lainnya, bisa dilihat media di akun media sosial @884globalradio. Acara Globalkustik akan kembali digelar di Anjungan Sarinah pada 5 Agustus mendatang.*

(SIS)