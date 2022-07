ARTIS peran Ririn Dwi Ariyanti baru-baru ini mengunggah sebuah video yang disertai tulisan di akun Instagram Storynya. Meski tidak diketahui secara pasti untuk siapa, namun ia seolah membahas tudingan miring yang dilayangkan oleh mantan istri Jonathan Frizzy, Dhena Devanka.

Belakangan Dhena memang diketahui sempat mengumbar potret mesra antara Ijonk dan Riri. Tak hanya itu, ia juga sempat menyinggung soal nafkah Rp 10 juta pemberian mantan suaminya, dan juga status perceraiannya yang hingga kini masih tertahan.

Menjawab tudingan Dhena, Ririn pun lebih memilih untuk mengumbar hal-hal positif. Ia bahkan terlihat santai menanggapi Dhena yang emosi.

"Untuk apa mikirin yg gak perlu. Stay happy, stay positif, stay kind," tulisnya di Instagram Story sembari membagikan kegiatannya di lokasi syuting.

"Berkah, bersyukur, kerja untuk hidup, untuk anak2 membesarkan mereka, happy dimanapun berada, dikelilingi orang2 baik dan sayang," lanjutnya.

Tak hanya itu, perempuan 36 tahun ini juga menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak pernah bergantung pada orang lain. Hal itu tampaknya sengaja dituliskan Ririn untuk menyindir Dhena lantaran diberi nafkah seadanya.

"Dari remaja udah diajarin orang tua dalam berjuang hidup dan mandiri. Sampai sekarang tetap mandiri termasuk dalam membesarkan ketiga anak2ku," jelas Ririn.

"Gak pernah bergantung sama orang lain, apalagi terpengaruh karena orang lain. Hidup kita adalah perjuangan kita sendiri. Jadi hal2 yg gak penting gak jadi prioritas utk aku," tambahnya.

Sementara itu, pada unggahannya yang terakhir mantan istri Aldi Bragi ini mengatakan bahwa dirinya selalu mencoba untuk terus bahagia dan tersenyum tanpa harus berpura-pura. Ia bahkan mengatakan bahwa sikapnya yang selalu positif tak jarang membuat orang lain kesal.





"Tetap tersenyum 'bukan pura2' utk kelihatan bahagia, tapi memang bahagia krn selalu ikhlas jalani apa pun yg dihadapi," tuturnya.





"Makanya biasanya yg kesel orang2 di sekeliling aku. Sementara akunya ya stay me aja. The power is in me. Nothing can brings me down," tandasnya.