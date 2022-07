ARTIS Natasha Wilona terpilih sebagai satu dari 100 perempuan tercantik di dunia versi TC Candler pada Oktober 2021 lalu. Bukannya senang, mantan kekasih Stefan William ini justru mengaku bingung lantaran masuk sebagai nominasi kategori tersebut.

Bintang film Nini Thowok ini merasa bahwa dirinya tidak cantik seperti para perempuan yang dinominasikan di ajang tersebut. Ia bahkan sempat bertanya-tanya mengapa ia bisa masuk sebagai salah satu nominasi.

"Aku bingung, aku enggak ngerasa cantik sumpah. Kenapa aku masuk daftar itu? Kaget ya aku," kata Natasha Wilona.

Menurut Wilona, dirinya memiliki kecantikan yang standar seperti perempuan pada umumnya. Ia bahkan menyebut jika ada cukup banyak perempuan yang lebih cantik darinya yang berasal dari kalangan artis.

"Pertama kali aku terjun ke dunia entertain, aku sadar enggak memiliki kecantikan seperti cewek-cewek blasteran lainnya. Aku tahu kalo aku tuh biasa aja," ujar Natasha.

Lantaran merasa tak cantik, Wilona pun merasa harus bekerja keras agar karirnya di dunia entertainment tanah air bisa lancar dan tetap eksis.

"Makanya saat pertama kali aku terjun, aku cuma fokus gimana caranya aku yang orang biasa-biasa aja ini berhak mendapatkan peran utama," kata Natasha.

"Aku tetap gam merasa cantik sih. Tapi buat kalian yang udah ngevote aku kemarin terima kasih ya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Natasha Wilona masuk nominasi kategori perempuan tercantik di dunia versi TC Candler. Hal tersebut terlihat melalui unggahan Instagram official @tccandler pada 26 Oktober 2021 lalu.

"NATASHA WILONA is nominated as one of the Faces of 2021. Congratulations! To support, please like and comment," tulis akun tersebut.