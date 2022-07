LOS ANGELES - Marvel Studios dikabarkan menggaet aktor Squid Game, Lee Jung Jae untuk bergabung dalam Marvel Cinematic Universe (MCU). Kabar itu pertama kali dirilis influencer dan penulis Daniel Richtman di Twitter, awal minggu ini.

Seperti kebiasaan Marvel, tak ada konfirmasi terkait kabar tersebut. Namun beberapa sumber dalam, menurut HypeBeast, membenarkan rumor negosiasi awal tersebut. Namun tak ada informasi terkait peran dan proyek apa yang akan dibintangi sang aktor.

Namun penggemar Marvel berspekulasi, Lee Jung Jae kemungkinan besar akan digaet untuk membintangi sekuel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings atau sekuel Spider-Man.

Terkait rumor tersebut, agensi sang aktor, Artist Company menolak untuk berkomentar. Mengutip Korea JoongAng Daily, Kamis (21/7/2022), agensi itu mengatakan saat ini pihaknya tak bisa berkomentar apapun.

Jika kabar itu benar, maka Lee Jung Jae akan menjadi aktor keempat yang bergabung dengan MCU, setelah Claudia Kim (Avengers:Age of Ultron), Ma Dong Seok (The Eternals), dan Park Seo Joon (The Marvels).

Lee Jung Jae mencuri perhatian penonton global setelah berperan sebagai Gi Hun dalam serial populer Netflix, Squid Game. Serial itu bahkan membawanya masuk sebagai nominator Best Actor dalam Emmy Awards 2022. Rencananya, sang aktor bersama kru drama itu akan terbang ke Los Angeles, Amerika Serikat, untuk menghadiri ajang tersebut, pada 12 September mendatang. Ini capaian besar untuk drama Korea mengingat Squid Game masuk dalam 14 nominasi Emmy Awards.*