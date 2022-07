JAKARTA - Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag tengah mengalami kejadian tak menyenangkan. Ia ditipu oleh pengusaha jasa rental mobil.

Akibatnya, Mobil-mobil miliknya yang disewakan pun hilang. Sang artis mengalami kerugian hingga mencapai Rp9,8 miliar.

Meski begitu, Jessica tetap mencoba bersyukur di tengah musibah yang dihadapinya. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada sang suami karena selalu mendukungnya.

"Suami, Vincent Verhaag terima kasih ya sudah support aku luar biasa! Karena semangat kamu, aku bisa lebih tenang dan fokus dengan anak-anak," tulis Jessica dalam Instagram miliknya, dikutip Senin (18/7/2022).

Dia pun berdoa agar mereka diberikan kesehatan untuk melalui masalahnya tersebut. Ibu dua anak ini percaya kebenaran dan keadilan akan menang.

"Kita serahkan masalah ini kepada aparat kepolisian untuk bekerja cepat agar jangan sampai ada korban lainnya. Agar pelaku bisa bertanggung jawab dan jera,” tambahnya.

Tak ketinggalan, sang artis juga mengucapkan terima kasih untuk doa dan dukungan kepada penggemarnya.

“Teman-teman terima kasih untuk doa dan support! Suara kalian sangat berarti," katanya.

Unggahan Jessica langsung mendapatkan tanggapan sang suami dan warganet. Vincent berujar jika istrinya tersebut selalu bisa mengandalkannya.

"You can always count on me! Garda Depan untuk keluarga saya!" ungkap Vincent Verhaag dalam kolom komentar Instagram miliknya.

"Jessica dan Vincent pasti menang dalam kebenaran. God bless you," tulis warganet.

"Tetap semangat. Tuhan menyertai kalian. Tuhan berpihak kepada yang benar," tambah warganet.

Jessica Iskandar diduga tertipu oleh relasinya Steven. Dia mengaku menderita kerugian hampir Rp10 miliar.

Kuasa hukumnya, Fikri Gani menjelaskan total kerugian yang menimpa Jessica.

"Total mencapai Rp9,853 M," kata Fikri, di Elza Syarief Law Office, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Dia percaya dengan Steven karena mereka sudah berteman dan bisnis yang digelutinya cukup meyakinkan.

"Karena dimulai dari berteman, sosok Steven meyakinkan saya bahwa dia punya bisnis yang kompeten dan bisnisnya cukup dikenal dan dari ucapan Steven itu meyakinkan," ucapnya.