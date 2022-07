Chris Pratt membantah jika dirinya akan membintangi film Indiana Jones. Sang aktor dikabarkan menjadi salah satu pemain yang dilirik jika film tersebut akan dibuat ulang.

Dia pun mengungkapkan alasan di balik dirinya enggan memerankan tokoh tersebut. Pasalnya, Pratt takut dengan perkataan Harrison Ford mengenai Indiana Jones.

“Saya pernah melihat kutipan dari Harrison Ford dan saya bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar dia, seperti, 'Ketika saya mati, Indiana Jones mati’ itu cukup membuat saya takut,” katanya dalam podcast Happy Sad Confused, dikutip Selasa (19/7/2022).

Atas perkataan tersebut dia pun takut jika akan dihantui oleh sang aktor tersebut. Harrison Ford diketahui memang sudah berperan sebagai Indiana Jones sejak film itu pertama kali rilis pada tahun 1981.

"Saya seperti, Apakah saya akan dihantui oleh hantu Harrison Ford suatu hari ketika dia meninggal jika saya bermain?” tambah dia.

Melansir dari New York Post, Pratt tampaknya mengacu pada wawancara Ford di The Today Show 2019.

“Tidakkah kamu mengerti? Saya Indiana Jones. Saat aku tidak ada, dia juga tidak ada. Mudah,” kata dia waktu itu.

“Ini adalah cara yang bagus untuk memberi tahu Chris Pine tentang hal ini. Maaf, Bung,” kata aktor berusia 80 tahun itu sambil tertawa, dengan bercanda mengira Pratt adalah Pine.

Kabar tentang Pratt mengambil peran Indiana Jones pertama kali mulai beredar pada 2015 setelah Disney membeli haknya untuk film tersebut.

"Itu bukan sesuatu yang nyata," kata Pratt.

Ford telah memainkan peran Indiana Jones dalam empat film. Pertama, Raiders of the Lost Ark pada tahun 1981, Temple of Doom (1984), The Last Crusade (1989) dan Kingdom of the Crystal Skull (2008).

(ATP)