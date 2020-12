LOS ANGELES - Aktor Senior Harrison Ford dikonfimasi akan kembali membawakan peran Indiana Jones dalam film Indiana Jones 5 yang akan menjadi petualangan terakhirnya.

Melansir Cnet, Sabtu (12/12/20), keikutsertaan Harrison telah dikonfimasi oleh Presiden Lucasfilm Kathleen Kennedy dalam acara Disney Plus Investor Day, yang menjadi rumah produksi dari film bergenre aksi petualangan ini.

Film yang direncanakan tayang pada Juli 2022 ini masih dalam tahap pra produksi dan akan mengambil jadwal syuting pada musim semi 2021.

Dimana sebelumnya film ini merencanakan syutingnya pada awal tahun 2020, namun mengalami beberapa pergantian naskah.

Film yang disutradarai James Mangold mengantikan Steven Spielberg yang sebelumnya memegang tanggung jawab sebagai sutradara sejak film Indiana Jones seri pertama, Raiders of the Lost Ark tahun 1981 hingga Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull pada 2008.

Sementara James dikenal dari karyanya dalam film Logan, yang dengan cemerlang mengakhiri masa Hugh Jackman sebagai Wolverine.

Dan dapat dipastikan James akan memberikan sentuhan yang berbeda, dan dapat membantu film ini terasa segar, namun tetap memperlihatkan adegan-adegan action dengan mempertimbangkan usia Harrison yang akan menginjak angka 80 pada 2022.

(edh)