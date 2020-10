JAKARTA - STX Entertainment akan memproduksi film komedi Adventures Of Burt Squire dengan Harrison Ford dan Ed Helms sebagai bintang utamanya. Selain itu, Ben Bolea akan membuat skenarionya serta Mickey Liddell, Pete Shilaimon bersama Kim Zubick akan memproduksi film tersebut.

Terinspirasi oleh kisah nyata, Burt Squire berkisah tentang seorang pria berkeluarga yang sedang berada di tengah krisis usia tua, lalu ia ingin sesuatu agar ia bisa memenuhi harapannya sejak dulu yakni liburan berlayar. Setelah tercapai, sayangnya kapal tersebut karam di Samudra Atlantik dengan kapten laut yang menawan.

Dikutip dari Deadline (19/10/2020), Chairman STXfilms Motion Picture Group, Adam Fogelson ikut mengomentari pengumuman tersebut. “Kami menyukai cerita ini dan berharap dapat bekerja sama dengan Mickey dan tim di LD dan para pemain yang luar biasa ini. Tidak ada orang yang lebih baik dari Ed Helms untuk memerankan pria biasa yang dibebani dengan setiap kemalangan komedi yang bisa terjadi, dan Harrison akan menciptakan karakter lain yang berkesan dan ikonik sebagai kapten laut yang tidak tertekuk. Alih-alih komedi perjalanan, kami tidak sabar untuk melihat teman-teman yang tidak biasa ini dalam komedi pelayaran ini. ” ucap Fogelson.

Diluar itu, Ford baru-baru ini memerankan kembalinya perannya sebagai Han Solo dalam franchise Star Wars dengan membintangi The Call Of The Wild di Amazon. Dia selanjutnya akan membintangi The Staircase TV Annapurna dan mengulangi perannya sebagai Indiana Jones.

Selain itu, Helms baru-baru ini membintangi film Netflix, Coffee And Kareem serta film komedi berjudul Tag. Helms juga mendirikan Pacific Electric Picture Co bersama Mike Fablo dengan kesepakatannya untuk tampil pertama di Universal Television. Perusahaan tersebut saat ini memproduksi serial komedi bernaskah Rutherford Falls for Peacock dan sedang mempersiapkan acara NBC True Story.

