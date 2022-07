SELEBGRAM Lucinta Luna belakangan ramai menjadi sorotan di media sosial. Hal itu lantaran ia kembali mengumumkan operasi yang dilakukannya di Korea Selatan baru-baru ini.

Terbaru, Lucinta Luna tampak memberi bocoran terkait seperti apa wajahnya usai menjalani operasi. Dia bahkan memamerkan bagian bibirnya yang disebut mirip dengan member girl group K-Pop Blackpink, Kim Ji-soo alias Jisoo.

“Oh my god finally my lips look like Jisoo,” kata Lucinta Luna seperti dikutip dari Instagram Story-nya, Minggu (17/7/2022).

Dalam postingannya itu, pelantun lagu Jom Jom Manjalita ini memperlihatkan bentuk bibir barunya yang merah merona. Dia juga menyematkan foto Jisoo Blackpink di postingan itu.

“Jangan nanges kalean, Ratu 9 nyawa balik Indonesian dengan wajah baru dan kalean gak kan kenal Ratu lagi karena aku sekarang sudah berubah wujud menjadi wanita Korea,” ungkap Lucinta Luna.

Setelah beberapa hari menjalani operasi, kini Lucinta Luna juga tampak sudah bisa menjalani aktivitas normalnya. Mulai dari berjalan-jalan hingga pergi ke salon di kota tempat dia melakukan operasi. “Akhirnya bisa nyalon. Oh my god my face look like K-Pop,” kata Lucinta Luna yang tampaknya puas dengan hasil operasinya kali ini.