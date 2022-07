SEOUL - Lee Joon berpotensi gabung dalam drama baru SBS, The Escape of the Seven. Jika menerimanya, maka dia akan berkolaborasi dengan penulis skenario Kim Soon Ok dan sutradara Joo Dong Min.

Menariknya, drama ini akan menjadi kolaborasi ketiga sutradara dan penulis skenario itu, setelah The Last Empress (2019) dan The Penthouse (2020). Terkait tawaran tersebut, agensi Lee Joon mengaku, sang aktor masih mempertimbangkannya.

Tahun lalu, Lee Joon nyaris membintangi drama sutradara Joo Dong Min, Take Care of Us, Captain. Namun dia menolak tawaran itu, sehingga penggemar menantikan kolaborasi keduanya dalam drama kali ini.

Sayang, belum ada detail terkait karakter yang akan diperankan Lee Joon dalam drama tersebut. Tim produksi juga belum merilis plot drama yang skenarionya akan ditulis oleh Kim Soon Ok tersebut.

Sejauh ini, baru Shin Eun Kyung dan aktor The Penthouse Uhm Ki Joon yang telah mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam drama tersebut. Sementara itu, Hwang Jung Eum dan Yoon Jong Hoon masih mempertimbangkan tawaran tersebut.*

