JAKARTA - Nathalie Holscher mengungkapkan kalau anak dari hasil pernikahannya dengan komedian Sule, Adzam Adriansyah Sutisna sedang jatuh sakit. Itu diungkap ibu sambung Rezky Febian lewat salah satu unggahan di Instagram miliknya.

Wanita 30 tahun itu membagikan potret anaknya, Adzam Adriansyah Sutisna sedang tertidur sembari dia menuliskan keterangan yang berisi harapan agar sang anak cepat pulih.

Nathalie Holscher Ungkap Anak Jatuh Sakit, Netizen: Kangen Sule Tuh (Foto: Anak Nathalie Holscher/Instagram/@nathalieholscher).

"Get well soon sayang," bunyi pesan Nathalie Holscher, dikutip pada Rabu (13/7/2022).

Sementara di unggahan sebelumnya, bayi 7 bulan itu terlihat mengoceh memanggil papa dan mama dengan sesekali membalikkan badan, setengah tengkurap.

"Aku lagi ngobrol nih sebelum tidur," isi keterangan unggahan.

Aksi Adzam itu kemudian menjadi sorotan ketika Nathalie mengunggah kembali lewat akun Instagram @adzam_adriansyah. Banyak netizen yang menduga Adzam sedang merindukan sang ayah, Sule. "Kangen papa tuh, kan tiap hari kocak papanya sama dia," kata seorang netizen. "Gelisah banget Aadzam bun,kangen ayah ya," timpal yang lain. "Adzam kangen ayah," tambah lainnya. "Kangen bapak katanya ma," balas lainnya.