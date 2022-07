SEOUL - BLACKPINK akan menggelar konser virtual in-game di mana mereka berkolaborasi dengan PUBG Mobile. Mereka akan membawa konser itu ke beberapa negara di Amerika Utara dan Amerika Selatan, pada 22-23 Juli 2022 dan 29-30 Juli 2022.

Konser bertajuk BLACKPINK x PUBG Mobile 2022 In-Game Concert itu akan digelar di beberapa negara lainnya dari 23-24 Juli dan 30-31 Juli 2022. Penonton bisa mendapatkan tiket konser gratis dengan mengunduh game tersebut pada 15 Juli 2022.

Sementara itu, Jisoo cs dipastikan akan merilis album baru mereka pada Agustus mendatang. Hal itu dikonfirmasi YG Entertainment pada 6 Juli silam. “Setelah perjuangan panjang, BLACKPINK akan merilis lagu baru bulan depan,” ujar agensi itu.

Agensi itu menambahkan, para member BLACKPINK dalam tahap finalisasi proses rekaman album baru mereka. Setelah proses rekaman selesai, mereka akan melakukan syuting video klip yang dijadwalkan pada bulan ini juga.

Ini akan menjadi album penuh kedua pelantun BOOMBAYAH tersebut setelah merilis ‘The Album’ dan title track How You Like That, pada 2020. Setelah hampir 2 tahun, album ini sangat dinantikan para BLINK yang penasaran dengan musik baru mereka.

Tak hanya itu, YG Entertainment juga mengonfirmasi bahwa Lisa cs akan menyapa penggemar internasionalnya lewat tur dunia. Agensi tersebut bahkan mengklaim, tur dunia itu akan menjadi yang ‘terbesar’ di antara girl group K-Pop lainnya.*

