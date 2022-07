JAKARTA - Artis cantik Korea dituduh jadi pelakor, atau perebut laki orang. Akibat tuduhan itu mereka harus mendapat cemooh publik bahkan ada yang kariernya meredup.

Siapa saja artis cantik Korea dituduh jadi pelakor? Berikut rangkumannya.

1. Kim Min Hee dan Hong Sang Soo





Artis cantik Korea dituduh jadi pelakor. (Foto: Kim Min Hee dan Hong Sang Soo/Soompi)

Keduanya pernah terlibat proyek film bersama pada 2015. Dua tahun setelahnya, Kim Min Hee membintangi film Hong Sang Soo berjudul On The Beach at Night Alone.

Saat pemutaran film tersebut, sang sutradara membuat heboh lantaran menyatakan rasa cintanya kepada Kim Min Hae. Padahal dia sudah memiliki istri dan anak. Alhasil isu perselingkuhan mereka pun ramai diberitakan.

Mereka pun mendapat cemooh dari publik. Setahun berselang, Hong Sang Soo juga resmi bercerai dari istrinya.

2. Jung Eun Chae dan Jung Joon Il Artis cantik Korea dituduh jadi pelakor. (Foto: Jung Eun Chae/HanCinema) Mereka pernah diisukan dekat dan memiliki hubungan spesial pada 2010 lalu. Meski begitu, Jung Eun Chae saat itu tidak mengetahui sang penyanyi memiliki istri dan satu orang anak. Akibatnya, rumah tangga Jung Joon Il hampir bercerai. 3. Lee Ji Yeon dan Lee Byung Hun

Artis cantik Korea dituduh jadi pelakor. (Foto: Lee Ji Yeon/Soompi) Pada 2014 lalu, beredar sebuah video yang mengejutkan berisi perselingkuhan antara Lee Byung Hun dan model Lee Ji Yeon. Rumah tangga sang akor pun sempat renggang. Bahkan untung menenangkan diri, sang istri, Lee Min Jung dikabarkan minggat dari rumah. Atas isu perselingkuhan tersebut, Lee Byung Hun segera meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan. Meski begitu, saat ini rumah tangga keduanya kembali harmonis dan telah dikaruniai anak laki-laki.