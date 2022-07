Jakarta - Belum habis euforia Tepok Bulu 2022 di kalangan artis. Kini, ada lagi pertandingan renang setelah aktor Nicholas Saputra menerima tantangan lomba berenang dengan Ditto Percussion.

Itu bermula ketika Ditto memberi 'kode' lewat akun Twitter Vindes (Vincent Desta) tentang ide mengadakan pertandingan renang. Bahkan, suami Ayudia Bing Slamet itu mengaku siap menjadi salah satu peserta.

Nicholas Saputra Terima Tantangan Lomba Renang dengan Ditto Percussion. (Foto: Nicholas Saputra/Twitter/@nicsap).

"Kali aja vindes mau naikin olahraga renang! Siap ngadu di air 50 meter aja gaya bebas biar banyak yang suka renang hahaha," cuit Ditto, dikutip Kamis (7/7/2022).

Vindes lantas menyambut dengan terbuka tantangan ayah Dia Sekala Bumi itu dan menanyakan pada publik siapa artis selanjutnya yang bakal digaet lawannya

"Lawan siapa ya serunya?" cuitnya.

Kemudian, salah satu netizen membalas cuitan Vindes dengan menyematkan akun Nicholas Saputra. Tak disangka, bintang film Ada Apa dengan Cinta itu membalasnya dan menerima tantangan tanding renang tersebut.

"Yuk," balas Nicholas Saputra singkat.

Sontak saja netizen langsung heboh, mereka mulai membayangkan tampilan Nicholas Saputra usai berenang hingga mendoakan sang aktor menang. Bahkan, banyak yang mengaku siap berburu tiket, jika Vindes benar-benar mengadakan tanding renang tersebut.

"Seru banget kalau beneran ada," kata seorang netizen. "Ya allah ya allah min gue ready banget war ticket kalo ada renang," timpal lainnya. "Wahh harus nonton nih beli tiketnya, mau ada badai juga aing pergi sih liat ayang berenang," ujar yang lain. "Semoga terealisasikan," ucap lainnya.

Tak berhenti di situ, Nicholas Saputra juga berkicau bahwa dirinya menunggu undangan resmi tantangan adu renang tersebut dari Vincent dan Desta. Sembari menunggu, dia memilih menyibukkan diri dengan menonton gelaran tennis grand slam Wimbledon. "Sambil nunggu diajak balap renang, nonton tennis dulu.. #Wimbledon," cuit Nicholas lagi.

Sebagai informasi, Vincent dan Desta rajin mengadakan pertandingan olahraga yang disiarkan lewat YouTube mereka. Sebelum pertandingan bulu tangkis, Vindes juga menggelar pertandingan pingpong antara Desta vs Abdel, yang dimenangkan oleh Abdel dengan skor 4-1.

Terbarunya, ada lomba berengan, Nicholas Saputra yang akan menjadi kontestan pertama dari kalangan artis. So, apakah tanding renang ini akan benar-benar terjadi? Well, let's see!