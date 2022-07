JAKARTA - Cinta Kuya akan menempuh pendidikan S1 di Amerika Serikat. Melepas putri sulungnya pergi, Astrid Kuya merasa bangga sekaligus sedih

Hal itu diungkapkan melalui unggahan di Instagram pribadinya. Istri Uya Kuya ini mengakui dirinya akan rindu dengan sang putri.

"Bentar lagi kamu kuliah di luar, Mama pasti kangen banget sama Kakak, because u are my BFF (best friend forever),” tulis Astrid di keterangan foto, dikutip Kamis (7/7/2022).

Cinta Kuya akan kuliah di Amerika Serikat. (Foto: Cinta Kuya dan Astrid Kuya/Instagram/@astridkuya)

Meski dipisahkan oleh jarak, tidak menutup kemungkinan dia akan tetap rutin bertukar cerita ke putrinya. Oleh karena itu, ia meminta Cinta untuk memaklumi hal tersebut.

“Jangan marah ya kalau Mama curhat sama kamu di tengah malam (beda waktu) hehehe," lanjut perempuan 42 tahun itu.

Tak ketinggalan, ibu dua anak ini juga memberikan wejangan kepada putrinya agar belajar dengan giat, bukan hanya bermain-main saja.

"Demi pendidikan kamu Mama harus siap sedia menahan rasa kangen yang pasti menyiksa mama. Demi kamu jadi orang hebat," tambahnya.

“Benar-benar harus kuliah ya Kak, jangan mengaku kuliah eh tahu-tahunya malah main, nanti sedih mamanya," lanjut dia.

Atas unggahannya tersebut, banyak netizen yang ikut memberikan komentar. Mereka memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan Cinta. “Sukses selalu Kak Cinta semangat, kejar cita-citamu setinggi langit Kak. Mudah-mudahan Kak Cinta bisa membanggakan mama papa,” tulis netizen. “Bakal kangen banget pastinya sama kamu Cinkuy semangat and sukses terus cinta,” tambah netizen lain.