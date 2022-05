ANAK dari Uya Kuya, Cinta Rahmania Putri Khairunnisha alias Cinta Kuya ikut melayangkan sindiran pada Medina Zein. Tak tega ayahnya terkena tipu sebesar Rp 110 juta, kakak dari Nino Kuya itu lantas menyindir secara langsung Medina melalui akun Instagram Storynya.

Dalam unggahannya, Cinta awalnya tampak mendoakan Medina agar lekas sembuh. Sebab beberapa waktu lalu istri dari Lukman Azhari ini memang tengah berbaring di sebuah rumah sakit dengan infus yang menempel di tubuhnya.

"Dear tante, @medinazein @medinazein92 semoga cepet sembuh ya dari semua sakitnya," ujar Cinta Kuya di Instagram Storynya.

Tak berhenti sampai disitu, Cinta pun tampak melanjutkan doanya. Ia berharap Medina bukan hanya sembuh dari sakit pada badannya, tetapi juga kelakuannya yang saat ini diketahui tengah terlibat kasus dugaan penipuan terhadap Uya Kuya dan Denise Chariesta.

"Mulai dari penyakit badan dan perbuatannya!," kata Cinta.

"Thank you so much membuat liburan keluarga kita jadi nggak asik banget," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Medina Zein dituding melakukan penipuan pada Denise Chariesta dan Uya Kuya. Hal tersebut bermula saat Denise Chariesta mendapati bahwa nomor referensi bukti transfer yang dikirim oleh Medina sebesar Rp 50 juta, sama persis dengan milik Uya Kuya. Keduanya dikabarkan sama sekali tidak menerima uang yang disebut Medina sudah dikirim. Bahkan ipar dari Ayu Azhari itu dikabarkan tak mentransfer uang sejumlah Rp 110 juta kepada Uya Kuya.