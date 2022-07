SIAPA sih yang tidak tau band Maliq & D’Essentials? Apalagi bagi kalian yang besar di era tahun 2000an tentu bukan hal yang baru untuk mengenal lantunan lagu-lagu dari Maliq & D’Essentials.

Musik romantik dengan balutan lirik sendu membuat Maliq menjadi salah satu band yang dicintai hingga saat ini. Grup band ini juga dikenal selalu sukses membuat para pendengar terbius dengan penampilan mereka dan selalu dinanti para anak muda saat ini.

Pas banget! Bagi kalian yang sudah kangen banget nonton konser Maliq & D’essentials secara langsung cocok banget nih untuk datang di After Hours Music yang diselenggarakan oleh GTV. Maliq & D’Essentials akan mempersembahkan lagu-lagu hits mereka dan siap membuat kalian terhipnotis dan bernostalgia dengan lantunan musiknya.

Kalian bisa nyanyi bareng lagu-lagu Maliq & D’Essentials di After Hours Music hari Rabu, 20 Juli 2022 dari jam 18.00 WIB di Bengkel Space, SCBD. After Hours Music pastinya digelar dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, pengunjung yang datang akan dilakukan pengecekan suhu. Tentunya demi kenyamanan dan keamaan bagi seluruh pengunjung dan pengisi acara.

Jangan sampai ketinggalan sing along bareng Maliq & D’Essentials! Buat kalian yang ingin membeli tiketnya, sudah tersedia di Loket.com, harga tiket hanya Rp 200.000,- saja. Caranya cukup buka Instagram @mncmedia.events klik link yang ada di bionya, pilih After Hour Music klik beli tiket, isi data pemesan, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran. Gampang kan?

Semua pemegang tiket diwajibkan sudah melakukan vaksin Covid-19 minimal vaksin ketiga. Selain itu, jangan lupa membawa kartu identitas asli dan tiket dari Loket.com pada saat memasuki venue untuk ditukarkan Entry Pass. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, kita nyanyiin lagu Maliq D’Essentials yang lagi viral di TikTok di After Hours Music. See you there!

#afterhoursmusic #intimateconcert #concertmusic #festivalmusic #maliqmusic #maliqndessentials #music #musicconcert #gtv #officialgtv #gtvofficial #rcti+ #vierratale #vierra