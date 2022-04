SEOUL - Penyanyi Kevin Oh akhirnya buka suara terkait hubungan asmaranya dengan aktris Gong Hyo Jin. Dia menulis sebuah surat berjudul ‘Halo, Ini Kevin Oh’ yang diunggah lewat akun fan cafe pribadinya, pada 1 April 2022.

“Aku tak tahu bagaimana menyampaikan ini pada kalian. Awalnya, aku ingin menyampaikan sendiri, namun media lebih dahulu melakukannya. Ini membuat hatiku terasa lebih berat,” ujarnya dikutip dari Koreaboo, Sabtu (2/4/2022).

Kevin Oh berterima kasih atas dukungan penggemar atas kariernya selama ini. Karena itu, dia berharap, fans juga bisa merestui hubungannya dengan aktris When The Camellia Blooms tersebut.

“Aku bertemu dengan perempuan luar biasa yang menjadi kekasihku saat ini. Aku tahu, kabar ini mungkin mengejutkan untuk sebagian dari kalian. Tapi aku berharap, kalian mendukung kami,” tuturnya.

Isu pernikahan Kevin Oh dan Gong Hyo Jin yang lebih tua 10 tahun darinya tersebar pada 1 April 2022. Namun Management SOOP membantah isu pernikahan tersebut, namun membenarkan keduanya sedang menjalin asmara.

Hubungan asmara keduanya mendapat dukungan penggemar, bahkan sempat viral di media sosial, termasuk Twitter.*

BACA JUGA:

Gong Hyo Jin Konfirmasi Hubungan Asmara dengan Penyanyi Kevin Oh

Mahmud Goals, Angel Karamoy Seperti Kakak Adik dengan sang Putri

(SIS)