JAKARTA - Dian Sastro membagikan fotonya bersama Nana Mirdad dalam akun Instagramnya. Diketahui, keduanya bertemu saat pemain film Ada Apa dengan Cinta ini berlibur ke Bali bersama sang suami, Indraguna Sutowo.

Dalam potret tersebut, keduanya sama-sama mengenakan riasan wajah yang natural. Dian dan Nana tampak kompak tersenyum ke arah kamera.

BACA JUGA:Kabar Dian Sastro Sempat Ditolak Duta Sheilan on 7 Kembali Muncul

Dian Satro dan Nana Mirdad. (Foto: Instagram/@nanamirdad_)

Dian kemudian melengkapi unggahan foto tersebut dengan keterangan singkat. Menjelaskan pertemuannya dengan putri Lydia Kandou dan Jamal Mirdad tersebut.

"Lovely catch up with this one," tulisnya dalam akun Instagramnya, dikutip pada Minggu (3/7/2022).

Potret Dian dan Nana tersebut langsung menjadi sorotan netizen. Unggahan itu pun disukai oleh lebih dari 56 ribu orang.

Kecantikan keduanya pun membuat netizen salah fokus. Terlihat dari isi kolom komentar, mereka dihujani beragam pujian. "Bidadari temannya sama bidadari juga," komentar netizen. "Cantik-cantik banget. Mommy kece semua," ungkap netizen lainnya. Bahkan ada yang menyebut Dian dan Nana bak vampir. Kecantikan mereka seolah tak memudar meski usia mereka sudah masuk kepala tiga. "Duo vampir yang makin muda," ujar seorang netizen.