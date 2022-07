JAKARTA - Mantan politisi Angelina Sondakh memilih fokus mengurus keluarga dan membuat konten di media sosial setelah bebas dari penjara. Terbaru, dia bahkan memamerkan pacar baru lewat vlog di YouTube.

Cuplikan video itu kemudian diunggah istri Adjie Massaid itu di akun Instagram pribadinya. Tak hanya warganet, putranya Keanu Massaid juga terkejut saat melihat pacar baru mantan politisi yang akrab disapa Angie tersebut.

“Mau tahu pacar baru aku? Serius? Seriusan nih,” katanya membuka video tersebut. Tak lama, perempuan 44 tahun itu memperlihatkan seekor ayam berbulu putih dengan jengger merah kehitaman.

Saking sayangnya pada 'pacar' barunya tersebut, Angie bahkan tak sungkan menggendong dan mengecup ayam itu. “Sayang, I love you forever, together, blender, dispenser, helikopter, I love you Spiky,” ujarnya.

Angelina Sondakh mengungkapkan, ayam itu adalah sosok yang selalu menemani kesehariannya setelah bebas dari penjara. Sosok yang tidak pernah bawel padanya dan selalu menghibur dan membuatnya tertawa.

Angelina Sondakh dalam keterangannya menambahkan, "Pokoknya, dia benar-benar penghibur hati, bikin senang dan ketawa, Alhamdulillah." Unggahan ibu satu anak tersebut kemudian menuai komentar warganet, termasuk sang putra. Remaja 12 tahun itu terlihat menyelipkan dua emoji tertawa yang kemudian ramai ditanggapi netizen. "Keanu, jaga mami ya. Jadi anak saleh dan kebanggaan orangtua. Sehat selalu nak," ungkap seorang warganet. Lainnya mengaku, merasa terhibur dengan tingkah konyol Angelina Sondakh.*