JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo menuai pujian dari publik karena wajahnya kembali mejeng di cover majalah luar negeri. Hal itu terungkap lewat salah satu unggahan di Instagram resmi Harper's BAZAAR Vietnam.

Di sana potret Agnez Mo yang kece abis dipajang. Sementara dalam keterangan, akun tersebut membeberkan profil singkat hingga prestasi pelantun "Coke Bottle" itu saat meniti karier di dunia hiburan Tanah Air hingga go internasional.

"Memulai perjalanan musiknya sebagai penyanyi penyembahan di paduan suara gereja pada usia 3-4 tahun, Agnez Mo telah menjadi artis yang paling banyak mendapat penghargaan dalam sejarah Indonesia. Penyanyi dwibahasa (Inggris dan Indonesia) ini dikenal karena penemuan kembali citra dan fleksibilitas musiknya sepanjang kariernya," bunyi keterangan unggahan, dikutip pada Kamis (30/6/2022).

BACA JUGA:Sempat Mencibir, Nikita Mirzani Kini Puji Agnez Mo

Dalam unggahan, Agnez Mo tampil mengenakan gaun putih dengan belahan dada rendah. Untuk bagian rambut, disanggul ketat. Sementara di bagian luar dia memakai jaket crop top merah.

Tak heran jika penampilan Agnez Mo dalam unggahan itu membuat netizen pangling. Terlepas dari itu, ada juga dari mereka yang memuji habis-habisan hingga merasa bangga atas pencapaian mantan kekasih Wijin.

"Haters kejang-kejang, go @agnezmo," komentar seorang warganet. "Wow so stunning," balas lainnya. "Queen," ucap yang lain. "Oh my god queen," ujar netizen.

Sebagai informasi, ini bukan kali pertama wajah Agnez Mo mejeng di majalah luar negeri. Sebelumnya, dia pernah menghiasi majalah The House Amerika Serikat.