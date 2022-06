Johnny Depp dituduh melakukan penyerangan kepada seorang kru bernama Gregg Brooks saat syuting film City of Lies pada April 2017. Sang aktor diduga mengejek dengan menawari uang USD100 ribu atau sekitar Rp1,5 miliar untuk meninju wajah dirinya.Â

Brooks lantas menolak untuk meninju wajah Johnny Depp dan dia ditinju dua kali di tulang rusuk oleh pemain film Pirates of the Caribbean tersebut. Melansir dari Asia One, kasus ini dijadwalkan akan dibawa ke pengadilan pada bulan depan.

Namun seorang sumber mengatakan kepada RadarOnline.com bahwa tim hukum Johnny Depp telah bernegosiasi dengan tim Gregg. Kasus ini pun kabarnya sedang dalam upaya untuk diselesaikan di luar pengadilan.Â

Meski begitu, kesepakatan belum terjadi. Dalam dokumen kasus tersebut, Gregg mengecam Johnny atas perilakunya. Dia menuduh sang aktor sengaja melakukan penyerangan untuk melakukan penghinaan.

"Dia mabuk dan marah menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat, kasar dan tidak aman," kata Gregg dikutip dari Asia One pada Rabu (29/6/2022).

Tak hanya itu, dia juga mengklaim dirinya dipecat dari film City of Lies karena menolak menandatangani rilis yang akan melepaskan haknya untuk menuntut insiden tersebut.Â

"Klien saya ingin memastikan Depp bertanggung jawab atas perilakunya di lokasi syuting sehingga, di masa depan, orang lain tidak akan berada dalam situasi yang sama,” kata Pengacara Gregg, Arbella Azizian.

Saat pertama kali kasus tersebut mencuat awal tahun ini, sutradara Brad Furman membela Johnny Depp. "Johnny Depp adalah seorang profesional yang sempurna, kolaborator yang hebat dan pendukung artis lain,” kata sang sutradara. "Dia selalu memperlakukan kru dan orang-orang di sekitarnya dengan sangat hormat,” tambahnya. Johnny Depp sendiri sempat mengaku telah berdamai dengan Gregg sebelum gugatan itu diajukan. Dia mengatakan bahwa mereka saling meminta maaf sambil berpelukan. "Saya meminta asisten saya membawa sebotol anggur. Dan kami bersulang dalam cangkir kertas. Dan, Anda tahu, tidak ada salahnya, tidak ada pelanggaran. Saya meminta maaf. Dia meminta maaf. Memeluknya. Kami berpelukan. Kau tahu, aku memeluknya. Dan semuanya baik-baik saja,” tutur sang aktor. "Faktanya, dia meminta selfie dengan saya. Jadi saya berfoto selfie dengannya,” lanjut mantan suami Amber Heard.