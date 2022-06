JAKARTA - Konser musik mulai hadir seiring dengan melandainya pandemi virus Covid-19. Kini festival musik Prost Fest 2022 akan digelar ada 13-14 Agustus 2022 di Pantai Mertasari, Sanur, Bali.

Prost Fest 2022 akan menghadirkan penyelenggaraan live music yang memberikan experience fresh dan memorable bagi para festival goers di Indonesia dan travelers.

“Sebagai festival yang baru pertama kali diselenggarakan, Prost Fest 2022 ingin menjadi ajang unjuk talenta dan karya bagi para musisi Indonesia. Baik yang berskala Nasional maupun yang emerging new artists di industri musik Indonesia tanah air,” ungkap Muhamad Aldian, Program Director Prost Fest.

Mengusung konsep music festival on the Beach, Prost Fest 2022 akan dimeriahkan oleh Slank, Milledenials, Jason Ranti, Rub of Rub, Barasuara, Juicy Luicy, The Dare, Kaleb J, Shaggy Dog, Joni Agung & Double T, The Panturas, Rollfast, HIVI, The Adams, Navicula, The Hydrant, Ndarboy Genk, Nostress, Diskoria, Soulfood, Superman is Dead, Mahalini feat. Rizky Febian hingga Manja siap menampilkan aksinya yang memukau. Dan masih ada 10 nama lagi yang siap menjadi bagian dalam keseruan di dua panggung yang tersaji di Prost Fest 2022 ini.

“Bali bisa jadi rumah kedua bagi kami, dan banyak karya-karya Slank terinspirasi dari sini. Tentu kita sangat dukung adanya gerakan untuk mempromosikan musisi-musisi lokal Bali terutama generasi muda dan baru muncul, untuk bisa tampil di skala yang lebih luas lagi. Makin banyak jam terbang dan kesempatan manggung di acara musik yang besar seperti salah satunya Prost Fest ini, semoga talenta mereka semakin terasah dan nama mereka semakin bersinar, akhirnya mampu bersaing di ranah musik nasional maupun internasional,” kata Bimbim, dedengkot sekaligus drummer Slank.

Totalnya akan ada 34 penampil. Mereka akan tampil di Prost Stage dan Singaraja Stage. Untuk Singaraja Stage, 70% - nya akan menjadi tempat bereksplorasinya para artist dan band local pride asli Bali. Ini adalah perwujudan dari salah satu misi Prost Fest 2022 yang ingin memperkenalkan talenta-talenta lokal Bali ke kancah yang lebih luas lagi.

“Bagi para festival goers, Prost Fest 2022 harus menjadi agenda yang wajib dikunjungi. Karena kami, telah menyiapkan sebuah paket hiburan yang berkualitas. Bukan hanya musik, tapi juga sebuah ekosistem ekonomi kreatif yang positif,” ujar Harianus Zebua selaku Head of Corporate and Marketing Communication OT Group.

Penjualan tiket akan dimulai pada hari ini (Rabu, 29 Juni 2022) pukul 19:00 Hasil penjualan tiket Prost Fest 2022 sebagian akan didonasikan untuk pengembangan industri kreatif dan pariwisata di pulau Bali.

"Prost Fest diharapkan bisa menjadi persembahan serta kontribusi semangat bagi Bali yang merupakan jendela dunianya Indonesia, agar bisa sepenuhnya bangkit kembali," tutup Rudolf Dethu, selaku pengamat musik Bali.

