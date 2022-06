SEOUL - Grup boyband Seventeen akhirnya mengumumkan rencana dome tur mereka ketiga kota di Jepang pada November mendatang.

Mengutip dari AllKpop, Pledis Entertainment membeberkan terkait tur yang akan dilakukan para idola yang beranggotakan 13 orang ini.

"'Tur Dunia Tujuh Belas (Be The Sun) - Jepang' telah dikonfirmasi," ujar salah seorang sumber dari Pledis Entertainment, dikutip pada Sabtu (25/6/2022).

Lebih lanjut dibeberkan kalau pelantun "Pretty U" itu akan melakukan tur di tiga kota termasuk Osaka, Tokyo, dan Aichi dan akan tampil selama dua hari di setiap kota dari November hingga Desember.

Secara khusus, ini akan menjadi pertama kalinya Seventeen mengadakan tur dome di Jepang setelah sebelumnya dijadwalkan digelar pada Mei 2020.

Namun terpaksa dibatalkan karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, banyak yang menantikan konser dome pertama Seventeen. Seventeen sendiri baru saja mengeluarkan album bertajuk 'Face The Sun' dengan lagu utamanya berjudul 'Hot', sekaligus menjadi album keempat mereka selama debut.