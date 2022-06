JAKARTA - Siapa yang kangen joget? Akhirnya Road To Kilau Raya MNCTV (RTKR) siap meramaikan suasana lewat kegemerlapan pertunjukkan konser musik spektakuler. Setelah dua tahun dilanda pandemi kini pertama kalinya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan dihadiri penonton, RTKR Madiun ditayangkan secara langsung di MNCTV pada Jumat, 24 Mei 2022 pukul 20.00 WIB live dari Alun-alun Reksogati Caruban, Kab. Madiun.

Konser musik RTKR digelar dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, pengunjung yang datang akan dilakukan pengecekan suhu dan pembagian masker. Ini tentunya demi kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengunjung dan pengisi acara, apalagi kita ketahui RTKR selalu menyuguhkan acara menarik dan menghibur sehingga menjadi magnet bagi para penonton yang selalu memadati panggung-panggung RTKR.

Road To Kilau Raya ‘Kangen Joget’ menyajikan aksi joget non stop yang akan melibatkan seluruh penonton di lokasi acara, Pesta Rakyat akan menampilkan kuliner dari khas kota Madiun, My Bestie Challenge, Rezeki Tangga Nada bersama Inul Daratista dan Iis Dahlia, joget massal yang akan dipimpin oleh temon mengajak penonton joget bersama dan aksi dari Master Limbad akan menyajikan bambu gila dengan para pencak silat asal kota Madiun.

Artis papan atas Indonesia yang akan tampil di RTKR yakni Inul Daratista, Iis Dahlia, Tasya Rosmala, Vita Alvia, Repvblik, Jihan Audy, Cak sodiq, Wahid KDI, Haati KDI, Kayla KDI, Temon, Ebel, Raffa Affar dan Limbad . Host kenamaan pun akan mewarnai RTKR kali ini, mereka ialah Robby Purba, Angel Karamoy dan Dede Sunandar. Jangan lewatkan MNCTV Road to Kilau Raya ‘Kangen Joget’ pada Jumat, 24 Juni 2022, pukul 20.00 WIB live dari Alun-alun Reksogati Caruban, Kab. Madiun. hanya di MNCTV Selalu di Hati.