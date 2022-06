JAKARTA - Sophia Latjuba selalu menjadi inspirasi bagi sebagian perempuan dengan penampilan fitnya. Bukan tanpa alasan, di usia berkepala lima, Sophia Latjuba tetap terlihat awet muda.

Dalam unggahan terbaru yang dibagikan, tampak Sophia Latjuba menunjukan pesona perut rata.

"I care a lot and today, little more my self," tulis Sophia Latjuba, dikutip di Instagram Selasa (21/6/2022).





Dalam unggahan terlihat ibu dua anak itu tampak cantik dengan penampilannya semakin aduhai. Mengenakan sport bra berwarna putih dengan celana training berwarna senada.

Alhasil dengan adanya unggahan yang dibagikan, membuat sebagian netizen turut berkomentar, terkait penampilan cantiknya. Ada pula memuji kecantikan artis 51 tahun bak anak remaja.

"helaaah mewek liat cantiknya lumer akuu," tulis _veraa.lee.

"Ya Ampun cantiknya ga lekang oleh waktu," tulis dirza_emi.

(aln)