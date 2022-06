ARTIS Sophia Latjuba saat ini tengah berbahagia. Pasalnya Eva Celia dengan Demas Narawangsa, telah resmi menjadi sepasang suami istri lewat pemberkatan yang berlangsung di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, pada Jumat, 3 Juni 2022 kemarin.

Pernikahan Eva dan Demas diketahui mengusung konsep wedding intimate yang begitu hikmat. Bahkan acara tersebut hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat mereka saja.

Dengan konsep pernikahan itu, Sophia Latjuba mengaku menyiapkan jiwa yang besar dan mental yang kuat. Bukan lain tidak bukan, itu karena tamu undangan yang hadir harus dibatasi. Sehingga, dia pun tak bisa mengundang banyak teman ataupun keluarganya.

"Jadi untuk menurunkan ego itu butuh jiwa yang besar. Kadang orang tua merasa gue tuh orang tua, gue raja. Padahal jangan melupakan apa yg mereka (anak) mau," ucapnya dalam jumpa pers secara virtual di Instagram @Thebridestory.

"Kita turutin yuk, ini adalah the last job, important job as a mother as a father," sambungnya.

Bahkan, mantan istri Indra Lesmana itu kerap melakukan meditasi demi menenangkan pikiran dan menurunkan egonya. Meski demikian, hal ini justru menjadi tantangan sendiri bagi Sophia.

"Kadang harus tarik napas, duduk meditasi sebentar. Tarikan nafasnya luar biasa. Tapi, i'm so happy. Mereka cuma pengen yang dekat itu salah satu challenge saja dan nggak banyak maunya. Pokoknya, turunkan ego lagi," kata Sophia.

Eva Celia dan Demas sendiri mengaku lega sekaligus bahagia usai melewati masa-masa pemberkatan. Di sisi lain, Eva sempat bersedih dengan keluarganya, namun hal itu karena rasa haru dan bahagia. "Bahagia, lega banget, happy banget lot of tears dikelilingi orang-orang yang kami cintai ya, sesuai dengan impian kita tentunya," ujar Eva Celia "Lega banget. Selain plong ya haru, happy," timpal Demas Narawangsa. Sebenarnya, kata Eva, pernikahan mereka ini ingin dilaksanakan sejak awal 2022. Namun tertunda sampai Juni 2022 karena keduanya masih disibukkan dengan pekerjaan serta kegiatan masing-masing. Meski begitu, dia tetap berbahagia karena acara pernikahannya berjalan dengan lancar sesuai impiannya.