JAKARTA - Derai, duo alternative pop asal Sukabumi debut di industri musik nasional. Di bawah naungan Warner Music Indonesia, Derai menghadirkan single bertajuk In My Blood.

Terbentuk di bulan November 2020, duo yang terdiri dari Ica Deriza (Ica) dan Ramli Nurhappi (Rai) merilis lagu berbahasa inggris. Ica Deriza salah satu personil Derai menjelaskan makna lagu In My Blood yang mengekspresikan kerinduan mendalam, harapan dan cinta yang begitu besar.

“Penulisan lagu ini terinspirasi dari bentuk representasi setiap orang dalam menyampaikan perasaannya melalui bahasa cinta (love language) yang memiliki beberapa elemen. Ini adalah single yang mewakili elemen quality time dan physical touch,” ujar Ica.

Derai mengemas karyanya dengan nuansa modern. Lagu tersebut menghadirkan nuansa Jaksel, terlebih dengan ambient electro yang disisipkan di karya mereka.

In My Blood diciptakan oleh kedua personilnya, Ica dan Rai. Anka Diov dipilih sebagai produser dan Kamga sebagai vocal director.

Penulisan lagu ini dilakukan selama dua hari. Sementara proses rekaman, diskusi terkait arransemen beserta konsep berlangsung selama seminggu.

“Menariknya proses penggarapan lagu ini dilakukan secara online karena pandemic. Pengalaman buat kami juga. Tapi semuanya tetap berjalan baik dan kondusif,” kata Ica.

Official visualizer single In My Blood dirilis bersamaan dengan rilisnya lagu dan dapat ditonton di kanal youtube Derai. Visualizernya memiliki dominasi warna ungu dengan menampilkan kedua personilnya.

“Pada lagunya quality time dan physical touch direpresentasikan dengan warna deep purple. Deep purple menjadi salah satu colour of love yang merepresentasikan devotion and bonding and the ability to commit to another. Dengan demikian warna tersebut mewakilkan salah satu pilar dari bahasa cinta (love language).” kata Rai.

Derai berharap, single terbaru mereka dapat diterima dengan hangat. Mereka juga berharap unsur kelokalan mereka menjadi nilai tambah bagi pendengar musik di Indonesia. “Semoga bisa mewakili pesan dan perasaan dari setiap pendengarnya. Dan harapnya dari lagu ini Derai diharapkan dapat dikenal lebih luas di Indonesia hingga mancanegara,” tandasnya.