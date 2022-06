ARTIS Nirina Zubir kembali terlibat dalam film Keluarga Cemara 2. Sama seperti yang sebelumnya, Nirina didapuk untuk memerankan tokoh emak dalam film arahan sutradara Ismail Basbeth tersebut.

Ditemui di jumpa pers film Keluarga Cemara 2 di Plaza Senayan XXI, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022), istri dari Ernest Cokelat ini tampak menceritakan pengalamannya saat terlibat syuting film Keluarga Cemara 2. Menurutnya di film kedua ini ada momen yang sangat berkesan baginya.

Pasalnya ada satu scene yang sebenarnya tidak ada di naskah, namun di film itu malah ditayangkan. Nirina menamai adegan itu dengan sebutan scene me time.

"Kesan yang paling suka sebenarnya ada satu adegan sebenarnya nggak ada, tapi di filmnya jadi ada, dikarenakan ini kesensitifan directornya yang mengingatkan wanita itu butuh me time," ungkap Nirina Zubir.

Aktris 42 tahun ini merasa me time sangat penting karena bagi seorang perempuan. untuk menjernihkan pikiran. Namun ia menegaskan me time tidak perlu yang mewah, hal-hal sederhana juga bisa disebut me time.

"Me time itu nggak selalu yang mewah, bisa hanya seperti duduk menikmati waktu sendiri, memikirkan waktu sendiri. Me time ia very important untuk melaraskan diri," jelas Nirina Zubir.

Selain itu, Nirina Zubir juga mengatakan jika karakter Emak di Keluarga Cemara 2 ini mengalami banyak perkembangan, Emak sudah menunjukkan ekspresinya. "Kali ini menunjukkan perbedaan Emak mulai mengekspresikan perasaannya, kali ini Emak over well banget, punya anak satu udah mulai mengenal lawan jenis," tutur Nirina Zubir. "Ditambah lagi punya anak balita. Sampe lupa punya ada anak tengah yang ketinggalan," tambahnya. Selain Nirina Zubir, Keluarga Cemara 2 turut dibintangi oleh Ringgo Agus Rahman sebagai Abah, Adhisty Zara sebagai Euis, Widuri Putri Sasono sebagai Ara. Sementara itu, film Keluarga Cemara 2 mulai tayang pada 23 Juni 2022 di bioskop.