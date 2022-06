AKTRIS Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan. Bukan lagi karena hubungan asmaranya dengan John Hopkins, melainkan dirinya yang tersangkut kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap seorang pria bernama Dito Mahendra.

Setelah Dito melayangkan laporan ke pihak kepolisian Serang Kota, Banten pada 16 Mei 2022 lalu, Nikita dikabarkan sempat beberapa kali mangkir dari panggilan. Hal itu sontak membuat kediamannya dikepung oleh pihak kepolisian Serang Kota beberapa waktu lalu.

Rentetan persoalan itu rupanya membuat perempuan yang akrab disapa Nyai tersebut mengatakan bahwa niat dari pria yang disebut-sebut merupakan kekasih dari penyanyi Nindy Ayunda untuk memenjarakan dirinya hanyalah sebuah mimpi. Terlebih, Pelaksana Tugas Waka Polresta Serang Kota, AKBP Wahyu Imam menyebut bahwa hingga kini Nikita Mirzani belum berstatus sebagai tersangka, seperti isi surat yang beberapa waktu lalu beredar di sosial media.

"Apa sih yang dilaporin sampe huru-hara begini. Saya berterimakasih banyak sama Kapolres Banten. Kalian pasti musuh-musuhku membayangkan kalau aku masuk penjara ya, he wish you ajalah. Itu hanyalah mimpi, masih jauh banget susah" kata Nikita Mirzani, dikutip di Instagram Minggu (19/6/2022).

Nikita menegaskan bahwa kemungkinan akan ada pembalasan yang lebih kejam terhadap Dito Mahendra usai kekasih Nindy Ayunda itu melaporkan dirinya ke pihak kepolisian dan mengganggu kenyamanan keluarganya. Akan tetapi pemain film Comic 8 ini enggan berbicara banyak mengenai persoalan tersebut.

"Pokoknya buat Dito Mahendra, pembalasan itu akan lebih kejam," ucapnya.

Lebih lanjut, Nikita pun menantang kekasih Dito Mahendra, Nindy Ayunda untuk bertarung di Holywings Gatsu Club V Kuningan Jakarta Selatan. Diketahui nama penyanyi 33 tahun ikut terseret dalam kasus yang dilaporkan kekasihnya. "Sementara untuk Nindy Ayunda artis yang nggak top-top amat, yang followersnya mendingan kita tinju aja di Holywings Sport Show 3. Kalau enggak ada yang sponsori lu, nanti produknya kecantikan Kak Fitri yang akan sponsori elu, jadi tenang aja," tuturnya.