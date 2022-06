JAKARTA - Lyodra Ginting turut mengucapkan rasa syukurnya bisa berkolaborasi dengan Calum Scott. Bagi penyanyi jebolan Indonesian Idol musim kesepuluh, kolaborasi ini berhasil membuatnya berbangga diri.

Ucapan rasa syukurnya itu diketahui melalui akun instagram pribadinya. Tampak penyanyi 18 tahun mengunggah foto-foto ketika pengambilan video, dalam kolaborasi bersama penyanyi asal Britania Raya tersebut.

"Tidak pernah kepikiran bisa berkolaborasi dgn seorang penyanyi di luar negeri dan punya nama besar @calumscott. Aku merasa beruntung punya catatan ini : lyodra ft calum scott HEAVEN. Thanks Myly yg selalu support dan thanks dibuat yg suka lagu ini, keep streaming guys," tulis Lyodra Ginting, dikutip di Instagram Jumat (17/6/2022).

Netizen dan fans Lyodra pun turut merasa senang dan bangga atas pencapaian tersebut. "Ikut bangga sekali," tulis tommyboly. "Lyly i'm so proud of you always love to you," tulis keephumble_21.

