JAKARTA - Show Me Your Voice Season 4 adalah sebuah challenge cover song yang dibuat oleh RCTI+ dalam mencari bakat baru dalam dunia tarik suara dengan cara mengcover beberapa lagu yang sudah ditentukan pada bagian Syarat dan Ketentuan. Video yang telah masuk akan dinilai berdasarkan jumlah voting tertinggi dari user RCTI+ dan juga juri internal untuk memenangkan hadiah total jutaan rupiah.

Show Me Your Voice sendiri merupakan konten yang sudah memasuki musim ke-4. Pada bulan Juni 2022 ini, terdapat 3 lagu yang bisa dinyanyikan para peserta di babak audisinya, yakni satu lagu wajib dan dua lagu pilihan.

Lagu wajib:

I. Belum Siap Kehilangan (Stevan Pasaribu)

Pencipta : David Albert, Agie Prakasya, & Indra The Titans.

Publisher : PT. Musica Publisher Indonesi

Lagu pilihan:

I. Separuh Aku (Noah)

Pencipta: David Albert & Ihsan Nurrachman

Publisher: PT Musica Publiser Indonesia

II. Sebelum Cahaya (Letto)

Pencipta: Noe & Cornel

Publisher: PT Musica Publiser Indonesia

Para calon peserta bisa mengcover satu lagu wajib dan satu lagu pilihan lalu mengunggahnya di HOT+.

Cara menguploadnya sendiri pun mudah, karena aplikasi RCTI+ dapat didownload gratis di App Store ataupun Play Store. Halaman HOT+ dapat diakses melalui logo HOT+ yang berada di bagian atas home RCTI+. Setelah masuk ke halaman HOT+, silahkan cek tab competition di bagian bawah. Lalu pilih kompetisi Show Me Your Voice Season 4 (embed: Show Me Your Voice Season 44).

Kompetisi ini sendiri berlangsung mulai 25 Mei sampai 15 Juli 2022. Selengkapnya pembaca dapat membaca dahulu syarat dan ketentuan kompetisi ini, sebelum akhirnya mengupload karya yang sudah disiapkan. Jadi, sudah siap mengikuti Show Me Your Voice Season 4?