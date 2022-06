JAKARTA - Are You The Star of All Stars? Pertama kali di Asia, ajang pencarian bakat The Voice All Stars segera hadir di GTV. Acara ini menjadi begitu spesial karena diikuti para bintang terbaik The Voice Indonesia 2016, 2018 dan 2019.

Mereka adalah Rafi Galsa (The Voice Kids Season 1), Osi (The Voice Kids Season 1), Shafira (The Voice Indonesia 2018), Shakila (The Voice Kids Indonesia Season 3), Olivia (The Voice Kids Indonesia Season 4), Safeenah (The Voice Kids Season 4), dan Michele Tan (The Voice Kids Season 1).

Ada pula Antonio (The Voice Indonesia 2019), Gita (The Voice Kids Indonesia Season 4), Farel (The Voice Kids Indonesia Season 4), Ava (The Voice Indonesia 2018), Ope (The Voice Indonesia 2018), Charissa Faith (The Voice Kids Season 1), Izat (The Voice Kids Indonesia Season 4), hingga Joanna (The Voice Kids Indonesia Season 4).

Untuk menemukan sang bintang dari para bintang tersebut, coaches program The Voice All Stars akan diisi oleh Titi DJ, Armand Maulana, Isyana Sarasvati, hingga Vidi Aldiano dan Nino RAN. Karena itu, nantikanlah program ini segera di GTV.

Follow akun Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update dan konter terbaru dan menarik lainnya. Program The Voice All Stars juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.*

