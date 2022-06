BANDUNG - Nurul Arifin turut berbelasungkawa atas berpulangnya putra Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz. Dia dan beberapa politisi lainnya terlihat hadir di pemakaman Eril dan memberikan penghiburan kepada Ridwan dan istri yang tengah berduka.

Dalam unggahannya di Instagram, politisi 55 tahun itu mengaku, sempat terlibat pembicaraan dengan Ridwan Kamil. Sambil bersalaman, Gubernur Jawa Barat itu berujar, “Now, I know what you feel (Sekarang aku tahu apa yang kau rasakan).”

Nurul Arifin menambahkan, “Hanya doa yang menguatkan bagi yang telah tiada untuk mencapai surgaNya. Semoga Eril menemukan surga dalam keabadiannya. Amin YRA.”

Aktris Mana Bisa Tahan tersebut juga harus merasakan pedihnya ditinggal pergi anak untuk selamanya. Maura Magnalia Madyaratri, putri sulungnya meninggal dunia akibat henti jantung, pada 25 Januari 2022.

Emmeril Kahn Mumtadz dinyatakan menghilang terseret arus saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, pada 26 Mei 2022. Setelah pencarian selama 14 hari, jasadnya ditemukan di Bendungan Engehalde, pada 8 Juni 2022. Jenazah Eril kemudian dikebumikan di komplek Islamic Center Ridwan yang berlokasi di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 13 Juni 2022.