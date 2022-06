JAKARTA - Malam ini pertandingan tinju antara DJ Dinar Candy dan Nikita Mirzani akan dihelat. Tak main-main, Nikita Mirzani pun mempersiapkan pukulan dan seluruh tenaganya untuk melawan sang DJ.

Melalui Instagram, janda tiga anak itu membagikan video dirinya tengah berlatih tinju bersama sang coach. Terlihat, artis yang kerap disapa Nyai itu tampil simpel mengenakan crop top putih yang ketat dan menerawang hingga sport bra-nya ikut terpampang.

Rambutnya pun diikat dengan headband agar tetap leluasa saat bergerak. Dengan begitu mantap dan bersemangat, seluruh pukulannya mendarat dengan tepat. Terdengar pula suara teriakan sang Nyai yang begitu kencang untuk membangkitkan gairahnya dalam bertinju. Dia tampak begitu siap untuk berhadapan dengan Dinar Candy nanti malam.

Tak hanya aksi sparingnya, keterangan unggahan Nikita pun turut menjadi sorotan. Pasalnya, dia mencolek Dinar Candy untuk mempersiapkan rumah sakit sebelum berhadapan dengannya. "@dinar_candy udah pilih RS belum ?" tulisnya dalam keterangan, dikutip Minggu (12/6/2022).

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang memberikan komentar positif dan semangat untuk Nyai. Tak ketinggalan, sang kekasih, John Hopkins pun turut memberi dukungan.

"Looking good, strong & ready…You’ve got it!! All the best & wish I was there to see it (Terlihat bagus, kuat & siap… Anda sudah mendapatkannya!! Semua yang terbaik & saya berharap ada di sana untuk melihatnya)," tulis John Hopkins.

(aln)