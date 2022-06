JAKARTA - Setelah hadirkan beberapa single, Jinan Laetitia hadir dengan album berjudul One. Spesial, album ini juga menjadi rangkuman perjalanan Jinan mencari jati diri.

“Pesan utama dari album ini adalah dalam hidup kita bisa ketemu berbagai situasi berbeda yang memerlukan sisi diri kita yang berbeda. Wherever life takes you, stay true to yourself. Jangan takut ditolak atau digantikan, karena diri kita cuma ada satu. Kita harus mengenal diri kita agar orang lain gak akan bisa mendikte siapa kita,” ujar Jinan.

One memiliki total 10 lagu ciptaan Jinan dimana 4 di antaranya merupakan lagu baru. Sementara 6 lagu sudah dirilis bertahap sejak tahun 2021. Enam tracks dirilis Jinan dengan cara yang tidak biasa yakni mengeluarkan double-tracks yang dirilis berdekatan. Sebanyak 4 lagu barunya antara lain Vanilla, Leave, Why Should I?, Unromantic. Semua lagu merupakan lagu berbahasa Inggris.

Tema yang diambil dari setiap lagu Jinan pun memiliki makna filosofis. Single Forgive dan Picture atau The Picture misalnya, ia mengeksplorasi tema refleksi perjalanan diri. Sementara Mannequin dan Timeless feat Pamungkas atau The More mengambil tema tidak memperdulikan pandangan orang lain terhadap dirinya. Di bulan Februari dan Maret 2022, Jinan mengeluarkan Welcome Back dan Favorite yang merupakan refleksi kontras antara self-love dan self-loathing.

Sementara Vanilla yang menjadi focusing track dari album One menginterpretasikan tantangan dalam kehidupan jika dilihat dengan kacamata yang menyenangkan. Berdurasi 02:37 menit ketukan perkusi mendominasi dari awal lagu memberikan kesan quirky.

“Dengan kehidupan dan semua kerumitannya, yang terbaik adalah menganggapnya tidak terlalu serius, with a hint of flavor,” kata mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB ini.

Keunikan dari sisi musikalitas yang ‘nyeleneh serta dikemas dengan penampilan yang juga unik, itulah yang menjadi pembeda musik Jinan di industri musik Indonesia. Official Music Video Vanilla yang tayang di hari yang sama dengan waktu dirilisnya album semakin menegaskan kekhasan dirinya. Di video itu Jinan mengenakan kostum selayaknya seorang ratu. “Konsep video-video di album ini kayak alternate dimensions. Hal ini berkaitan sama perjalanan mencari jati diri. Karena menurutku kemanapun kita pergi, we cannot run away from our fate. Different worlds but the same story.” Untuk album One, Jinan menulis 9 dari 10 lagu. Timeless menjadi satu-satunya lagu yang ia ciptakan bersama dengan Pamungkas. Sementara produser dari lagu-lagu album ini digarap oleh Jinan bersama Osvaldorio.