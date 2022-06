AKTOR Andi Arsyil saat ini tengah menikmati liburannya dengan bepergian ke berbagai negara. Setelah sempat mengunjungi Cappadocia, kini pria 34 tahun itu terlihat membagikan fotonya saat berada di Swiss.

Dalam unggahannya, bintang film Assalamualaikum Calon Imam itu tampak berpose di sebuah restoran yang memiliki pemandangan sungai jernih berwarna biru dengan arus yang cukup deras. Bahkan tak jauh dari lokasi tempatnya berfoto, terlihat sebuah bendungan.

"Don't push yourself too hard, enjoy every moment," tulis Andi Arsyil pada unggahan fotonya di Instagram.

Unggahan dari pria kelahiran Ujung Pandang, Sulawesi Selatan ini sontak menyita perhatian netizen. Bagaimana tidak? Putra dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil baru saja ditemukan usai tenggelam di sungai Aare, Bern, Swiss pada 26 Mei 2022 lalu.

Melihat derasnya aliran sungai, netizen pun meminta agar Andi Arsyil tidak berenang di sana. Terlebih, baru-baru ini ada musibah yang menimpa keluarga dari Ridwan Kamil.

"Dr tangkapan kamera kelihatan itu arus sungai Aare deres bgt Ya Allah..," tulis lisarizqy.

"itu airx ngeri banget.. jangan nyemplung ke sungai sembarangan kak..," kata marry.is.me.

Sementara itu, beberapa netizen lain tampak bertanya-tanya soal lokasi Andi Arsyil mengambil foto tersebut. Banyak yang menanyakan apakah pria yang juga berprofesi sebagai dosen itu mengambil foto di dekat bendungan Engehalde, Bern, Swiss, tempat jasad Eril ditemukan atau tidak. "Itu bendungan yg alm Eril ditemukan bukan sih," tanya nialavenia_28. "itu bendungan yang ditemukan Eril bkn ya??," lanjut niz_qiut. "Ini seperti bendungan Enghalde, Bern, tempat jenazah Eril ditemukan. Bener ngga yaah?," timpal nani.mayor. Sayangnya, Andi Arsyil memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Namun, ada salah seorang netizen yang menyebut bahwa bendungan yang menjadi latar belakang foto Andi Arsyil terletak di Lucerne bukan di Bern, Swiss.