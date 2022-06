DEDDY Corbuzier baru saja melangsungkan pernikahan dengan Sabrina Chairunnisa setelah kurang lebih 9 tahun berpacaran. Berbagai persiapan jelang pernikahan bahkan sudah dilakukan oleh Deddy dan Sabrina sejak jauh-jauh hari. Termasuk soal baju yang akan mereka gunakan dalam acara sakral tersebut.

Akan tetapi, dua desainer yang menangani setelan jas pengantin milik Deddy, yakni Samuel Wongso dan Lianto Wongso, mengaku sempat kesulitan menentukan ukuran baju yang pas untuk mempelai pria. Mengingat, ayah satu anak tersebut memiliki tubuh besar nan atletis.

"Nah Deddy ini yang lumayan ribet dan sulit, karena bodynya emang gede banget, kita sempat bercanda 'Badan lo kayak bison ya', jadi gede di atas kecil di bawah jadi, cukup ribet, cukup sulit," kata Samuel Wongso saat ditemui awak media di kawasan Tangerang, Banten, Rabu (8/6/2022).

Samuel bahkan menyebut jika pihaknya lebih mudah menentukan ukuran busana untuk suami dari Eva Celia dan juga Maudy Ayunda, pada pernikahan mereka kemarin. Pasalnya tubuh mereka yang tak sebesar Deddy memudahkan desainer dalam membuat busana yang pas sesuai bentuk tubuh.

"Kalau badan kayak Demas (suami Eva Celia), kayak Choi (suami Maudy Ayunda), itu relatif gampang, masuk kategori manusia normal. Kalau Deddy kita berdua sampai pusing tujuh keliling," kata Samuel.

"Pusingnya adalah dia badannya sering berubah kalau lagi kenceng dia mompa terus badannya gede kalau lagi kendor ya pasti agak gembos dikit jadi ya up and down badannya dia itu," imbuhnya.

Tak hanya itu, Deddy juga sempat meminta perubahan warna busana pernikahannya pada H-4 resepsi. "Deddy dua kali (fitting). Pertama kita ukur, kedua kita fitting dan sempat ada perubahan warna di h-4 ,karena mau lebih terang sedikit. Tapi kalau terang badannya kegedean. Kemarin last minute ada perubahan," jelas sang desainer. "Kalau terlalu terang kurang pede jadinya agak beda bukan dia," pungkasnya.