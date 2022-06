JAKARTA - Pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa menyita banyak perhatian publik. Secara mengejutkan Deddy menikahi Sabrina usai mengumumkan rehat dari media sosial.

Pernak-pernik pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina menarik perhatian. Selain maskawin unik, rupanya cincin pernikahan mereka juga spesial.

Wanda Ponika sahabat yang juga menjadi desainer cincin pernikahan Deddy dan Sabrina. Dalam akun Instagram miliknya, Wanda menjelaskan detail cincin pernikahan.

“Intinya, Deddy & Sabrina ingin something unique & different. Sabrina kasih referensi pengen yang agak square. Jadi The Corbuzier Wedding Rings ini facade-nya square tapi ujungnya melengkung. Tengahnya tentu saja tetap bundar. Untuk Sabrina, aku pilihkan diamond berbentuk square (cushion cut) dengan berlian solitaire kategori D color (warna berlian tertinggi & terputih) & VVS clarity. Cincin Deddy memiliki grafir sidik jari dari Sabrina dan sebaliknya," jelas Wanda Ponika.

Meski sahabat, Deddy bertindak profesional dengan tak ingin menerima endorse dan rela membayar. Wanda bersama tim Wanda House Of Jewels mencoba memenuhi hasrat dan keinginan Deddy dan Sabrina.

"It’s such an honor to make wedding rings for this lovely couple. Untuk momen sakral Deddy dan Sabrina tak ingin endorse. Mereka ingin memilih jeweler, desain dan semua yang terbaik sesuai kata hati," tutup Wanda.

(aln)