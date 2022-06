JAKARTA - Presenter sekaligus mantan mentalis Deddy Corbuzier mengaku sempat berpikir kalau dirinya jatuh miskin. Itu ada dibenaknya saat masih berpacaran dengan Sabrina Chairunnisa.

Deddy Corbuzier mengungkapkan kekhawatirannya terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam bahtera rumah tangga dengan Sabrina Chairunnisa.

"Gimana kalo gue jatuh miskin? Bisa loh, enggak ada yang tahu," ujar Deddy Corbuzier, dikutip dari YouTube YouTube Prestige Indonesia pada Rabu (8/6/2022).

BACA JUGA:Alasan Deddy Corbuzier hanya Mengundang 50 Tamu ke Pernikahannya

Sebab itu, dia sempat membuat perjanjian pra nikah dengan istrinya. Mereka sepakat untuk sama-sama melewati persoalan aapun terjadi kedepannya.

"Sebelum gue nikah, ini lagi dalam proses membuat perjanjian-perjanjian what if yang panjang," sambung Deddy.

Hal itu dilakukan Deddy bukan tanpa alasan. Rupanya, dia tak ingin gagal lagi dalam membina rumah tangga. Sang mantan mentalis itu berharap Sabrina menjadi istri terakhir baginya.

"Karena gue pernah cerai bos. Aduh itu g***** banget itu rasanya," pungkas Deddy.

Lebih lanjut, Deddy menjelaskan jika sang istri menerima dengan baik perjanjian tersebut. "Untungnya dia juga mengerti tentang hal tersebut dan dia juga ngebahas what if lo selingkuh? What if gue selingkuh? Apa yang akan terjadi," ucapnya.

Mendengar pernyataan Deddy menuai beragam komentar dari warganet. Banyak dari mereka setuju dengan komitmen yang dibangun mantan suami Kalina Oktarani itu dengan Sabrina Chairunnisa.

"Harus kita hargai," kata seorang warganet. " Baguslah sadar," timpal yang lain. " Aduh Kang Deddy, namanya juga berproses," ucap netizen.