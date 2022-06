JAKARTA - Komedian Caisar Putra Aditya alias Caisar YKS diduga mengonsumsi narkoba oleh warganet, rupanya membawa hikmah. Dia akhirnya dipilih menjadi Duta Anti Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Itu diketahui dari pengakuan Caesar saat menjadi bintang tamu sebuah acara. Awalnya, suami Indadari tersebut mengaku digrebek 20 orang dari BNN di kediamannya.

Â

Pemilik jargon 'Keep Smile' itu diminta untuk tes narkoba. Alhasil, dirinya terbukti tidak mengonsumsi obat terlarang tersebut.

 BACA JUGA:Digerebek BNN, Caisar YKS Jalani 4 Kali Tes Narkoba

"Aneh itu sudah gemetar, pasrah aja. Untuk menyakinkan masyarakat, bahwa Caisar itu enggak pakai (narkoba)," ujar Caisar, dikutip dari tayangan YouTube Malam-Malam Net, Rabu (8/6/2022).

Benar saja, meski telah dilakukan pengecekan empat kali hasilnya tetap negatif. Hal itulah menjadi alasan utama dirinya dipilih menjadi Duta Anti Narkoba oleh BNN.

"Alhamdulillah mau dijadikan duta BNN. Saya bilang, boleh pak," pungkasnya.

Caisar YKS menambahkan, pihak BNN memintanya untuk ikut langsung dalam penggerebekan narkoba setelah resmi dilantik nanti.

"Jadi nih saya (dijadikan contoh) orang yang benar, enggak boleh kena narkoba. Karena rezeki kita pasti akan tertutup," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia pun menunjukkan keseriusannya menerima tawaran sebagai Duta Anti Narkoba. Di akhir unggahan video itu dengan semangat dia menyuarakan 'Say No to Drugs'.

"Say no to drugs, lawan Narkoba dengan kreativitas!" tandasnya.