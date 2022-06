PENYANYI Raisa baru saja genap berusia 32 tahun. Momen perayaan ulang tahunnya bahkan dilaksanakan di Pulau Bali bersama sang putri, Zalina Raine Wyllie dan juga sahabat-sahabat dekatnya.

Sayangnya, Hamish Daud tampaknya tidak bisa berada di samping Raisa saat pelantun Terjebak Nostalgia itu merayakan hari ulang tahunnya. Kendati demikian, melalui akun Instagramnya, bintang film Trinity The Nekad Traveller itu tampak mengunggah foto kebersamaan mereka sekaligus menuliskan kalimat romantis untuk sang istri.

"Loving life when I'm loving you. Happy Birthday x," tulis Hamish dalam unggahannya.

Unggahan Hamish sontak dibalas oleh Raisa dalam kolom komentar. Ia bahkan menuliskan kalimat rindu, lantaran tak bisa merayakan hari ulang tahunnya bersama sang suami.

"Aww love you bubb thank youu miss you," jawab Raisa.

Postingan Hamish sontak membuat netizen ramai. Mereka bahkan terlihat memberikan ucapan selamat untuk Raisa. "Happy Bday Mama @raisa6690," tulis yyourraisa__. "Happy belated birthday kak yay  @raisa6690," kata kholisotulkh. "Happy birthday @raisa6690 ..yuk bisa yuk, konser tour di banduhg," lanjut rannisetiawan.