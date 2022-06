PENYANYI Raisa Andriana baru saja merayakan hari pertambahan usianya yang ke-32 tahun. Tepatnya pada 6 Juni kemarin, ibu dari Zalina Raine Wyllie tersebut resmi menjalani hidup satu tahun ke depan dengan umur yang baru.

Melalui akun Instagramnya, Raisa terlihat merepost foto dan video ucapan selamat ulang tahun yang diberikan oleh rekan-rekan dan juga para penggemar. Bahkan, istri dari Hamish Daud ini juga sempat mengunggah foto selfie dirinya dengan pemandangan Bali.

Dalam fotonya, Raisa terlihat menggerai rambut panjangnya. Sambil mengenakan kemeja berwarna hitam dengan motif daun hijau, pelantun Could It Be ini tampak tersenyum manis ke arah kamera.

"Mandatory bday selfie," tulis Raisa pada keterangan foto.

Tak hanya itu, Raisa juga sempat mengunggah perayaan ulang tahunnya bersama para sahabat-sahabatnya di Pulau Dewata. Dalam kesempatan itu, putrinya juga terlihat tengah bermain bersama anak dari Dipha Barus.

Sayangnya, tidak terlihat ada sang suami, Hamish Daud, disana. Meski begitu, pria 42 tahun itu terlihat mengunggah sebuah foto kebersamaannya dengan Raisa, lengkap dengan kalimat romantis untuk sang istri.

"Loving life when I'm loving you. Happy Birthday x," tulis Hamish Daud dalam unggahan fotonya bersama Raisa.

Unggah foto ulang tahun Raisa sontak membuat netizen ramai membanjiri kolom komentar di Instagramnya. Ribuan ucapan selamat bahkan didapatkan Raisa dari para penggemarnya. "happy birthday mama yaya, beautiful soul," tulis lalakayam. "Happy birthday ka yaya," lanjut desisyaifaaa. "Happy birthday Kak yaya. Always shining shimmering splendid," kata lunga00. "hepi bidi kak yay. Konser lagi soon ya kak he he Allah bless you and your family," tutur febpulakiang.