JAKARTA - Putra Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Nicholas Sean, sangat siap bertanding dengan Sabian Tama di Holywings Sport Show (HSS) mendatang. Bahkan dalam acara jumpa pers, ia datang membawakan kursi roda dan baju pasien rumah sakit untuk rivalnya.

"Ini kursi roda dan baju pasien. Gue sih enggak yakin menang, tapi yang pasti sebagai teman yang baik, gue bakal anterin lo ke rumah sakit," ujar Sean, di Holywings Gatsu Club V, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (6/6/2022).

Sabian tampak santai melihat perlakuan Sean tersebut dengan senyuman. Putra mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengajak Sean bersalaman.

Mereka kemudian melanjutkan aksi mengukur kekuatan tinju masing-masing dengan sebuah alat. Dalam kesempatan itu, Sean lebih unggul dari Sabian dengan perolehan angka 741-405.

Meski mendapat angka lebih tinggi, Sean tak mau sesumbar dirinya bakal menang dari Sabian di pertandingan mendatang. Dia hanya menargetkan pukulannya bakal kena tepat sasaran di bagian tubuh mantan kekasih Karin Novilda itu.

"Enggak lah itu urusan juri, kalo menang. Yang penting tinju tangan gua harus sampai muka sama perut aja," kata Sean.

Sabian menanggapi pernyataan Sean dengan bijak. Menurutnya dalam tinju, tujuan utamanya adalah memukul tepat sasaran agar tenaga yang dikeluarkan tak sia-sia.

"Ya kalau ke muka dan perut memang harus kena, kalo enggak kena ya buang-buang tenaga. Boxing harus optimis, kita konsisten dan disiplin," imbuhnya.

Sean dan Sabian akan bertanding dalam gelaran Holywings Sport Show (HSS) pada 12 Juni mendatang. Selain mereka, sejumlah selebriti lainnya yang ikut berlaga adalah Irma Darmawangsa VS Barbie Kumalasari, El Rumi VS Winson Reynaldi, Mario Lawalata VS Roy Ricardo, serta Dinar Candy VS Nikita Mirzani.