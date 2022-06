JAKARTA - Dinan Fajrina kali ini merayakan ulang tahun tanpa kehadiran suami, Doni Salmanan. Meski begitu, dia mendapat sepucuk surat dari balik jeruji besi, sangat menyentuh.

Dinan yang berulang tahun ke-24 pada 2 Mei 2022 itu baru mendapat kesempatan mengunjungi sang suami di penjara tiga hari setelahnya. Bercampur rasa bahagia, ada juga kesedihan.

"Hari ini ketemu dan tiup lilin bareng pak suami; pas pulangnya dikasih surat, makasih ya sayangku cinta hidupku, suami dunia dan akhiratku, i love you forever and ever," tulis Dinan Fajrina dalam keterangan unggahan, dikutip dari Instagram, pada Senin (6/6/2022).

Selain itu, Dinan juga menerima selembar surat yang berisi tulisan tangan Doni Salmanan. Di situ dia menyampaikan rasa rindunya kepada sang istri.

"Selamat ulang tahun istriku yang paling baik, yang paling solehah, yang paling terbaik dalam hidupku. Panjang umur dan sehat selalu ya, doa terbaik dari suamimu..." bunyi surat yang diunggah Dinan ke Instagram.

Meski terpisah jarak, Doni Salmanan meyakinkan sang istri akan memeluknya dalam doa. Dia berharap agar segera bebas dan bisa berkumpul bersama Dinan. Terlebih usai pernikahan mereka masih seumur jagung.

"Kita menikah baru seumur jagung kurang lebih baru 3 bulan kemudian mendapatkan masalah seperti ini. Memang sangat berat. Tapi inilah yang akan mendewasakan kita untuk kedepannya. Percayalah Tuhan selalu memberikan yang terbaik," lanjut Doni. Tak sampai disitu, Doni pun mengenang kegiatan mereka yang membuatnya semakin tak bisa menahan rindu. Melihat unggahan tersebut, banyak netizen yang merasa tersentuh membaca sepucuk surat Doni Salmanan dari penjara itu. "Aku. Sampe netesin air mata, nggak lebay yah ini mah , pure sedih, nggak kebayang gimana perasaan teh Dinan yang ngalamin , semoga Allah kuatkan," kata seorang netizen. "Nangis banget," timpal yang lain. "Aku yang nyesek bacanya. Semoga teh Dina dan Doni akan Allah kasih keberkahan yang luar biasa dari kesabaran. Kalian bukan siapa-siapa tapi ngikutin perjalanan kalian dari awal di IG sampai ada di titik sekarang, ya kalian luar biasa. Terutama teh Dinan yang enggak banyak ngeluarin tanggapan abc, percayakan sama Allah dan keluarga. Semangat ya teh," komentar warganet."Mewek," lanjut yang lain. Sebagai informasi, Doni Salmanan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi bodong menggunakan platform Binomo. Hal itu membuatnya harus menjalani hukuman 20 tahun penjara.