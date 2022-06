JAKARTA - Deddy Corbuzier menjadi perbincangan publik setelah memutuskan untuk rehat sementara dari media sosial. Namun netizen menduga hal itu lantaran dia akan menikah dengan kekasihnya, Sabrina Chairunnisa.

Keduanya menjalin hubungan asmara sejak tahun 2014. Sejak saat itu pula mereka kerap membagikan potret berdua di media sosial.

Selain itu, keakraban sang kekasih tak hanya ke Deddy saja, melainkan pada dua anaknya, Azka Corbuzier dan Nada Tarina Putri.

Tak heran, saat mantan mentalis ini memilih berhenti sementara gunakan media sosial membuat netizen berspekulasi kalau dia akan menikah.

Hal itu dibuktikan dari unggahan Instagramnya yang memperlihatkan Deddy memposting sebuah gambar yang berisi tulisan terkait berhenti gunakan media sosial.

"I will be off all social media for a moment," tulis Deddy Corbuzier yang dikutip celebrities.id, Senin (6/6/2022).

Deddy juga menulis keterangan pada unggahannya tersebut melalui caption. Dia menuliskan kalimat perpisahan ke para penggemarnya.

"See u when i see you. Love you all," tulis Deddy Corbuzier.

Alhasil unggahan tersebut mendapat komentar dari netizen yang menyebut-sebut mantan suami Kalina Ocktaranny itu akan menikah.

"Mau nikah nih om ded," tulis @suc**.

"Mau nikah yaa om makanya off sosmed dulu," tulis @ratn**.

"Selamat bahagia Om Deddy dan Kak Sabrina....Semoga pernikahannya lancar sampai hari H," tulis @yan***.

"Mau persiapan pernikahan ya om dedy break dari social media," tulis @sul***.

Hingga berita ini diturunkan, postingan tersebut sudah mendapatkan lebih dari 65 ribu disukai oleh netizen.